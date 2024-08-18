Murat Kurum aradı Başkan Erdoğan gençlere seslendi: ‘Kongrelerle güçleneceğiz’

Başkan Erdoğan, katılımcılara selam vererek başladığı konuşmasına, "Dün Belediye Başkanı Sami Bey ziyaretimdeydi. Kendisiyle Malatya'yı konuştuk ve Malatya ile ilgili ne gibi adımlar atacağız, bunların görüşmesini yaptık. Çok kısa bir zamanda da inşallah Malatya'yı ziyaret ederek Malatya'da yeni dönemin adımlarını inşallah sizlerle beraber atacağız. Benim tabii sizlerden beklentilerim var. Artık yeni dönemde kongrelerle birlikte güçlü bir hazırlığı inşallah gerçekleştireceğiz. Sizlere olan inancım tamdır, sizlere olan güvenim ve Malatya'ya olan güvenim tamdır" dedi.

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