AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer hayatını kaybetti | Başkan Erdoğan’dan başsağlığı mesajı

Edinilen bilgilere göre, uzun süredir rahatsızlığı bulunan Tuncer, bugün evinde vefat etti. Tuncer, yarın öğle namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği Kabristanı'nda toprağa verilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI Acı haber sonrası Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan şu ifadelere yer verdi: "AK Parti Esenler Kurucu İlçe Başkanı ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı, yol ve dava arkadaşımız Yavuz Selim Tuncer'in vefatından büyük üzüntü duydum. Yavuz Selim kardeşime Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına, Ümraniyeli hemşehrilerime, AK Parti'mize başsağlığı diliyorum."





YAVUZ SELİM TUNCER KİMDİR?

20/05/1969 tarihinde İstanbulda doğdu, Aslen Malatya Pötürgelidir. Lisans eğitimini İktisat Fakültesinde tamamladı, 2001/2009 döneminde Ak Parti Esenler İlçe Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Genel Sekreterliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Genel Müdür Müşavirliği görevlerinde bulundu.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından 20.05.2019 tarihi itibaren Ümraniye Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak atanan Tuncer, evli ve 3 (üç) çocuk babasıdır.