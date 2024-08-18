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İstanbul Ümraniye'de park halindeki İETT otobüsü yandı

İstanbul Ümraniye’de park halindeki bir İETT otobüsü henüz belirlenemeyen bir sebepten alev alev yanmaya başladı. Yangın kısa sürede bütün otobüsü etkisi altına alırken aracın yanındaki elektrik direği de tutuştu.

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 13:35 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 13:57
İstanbul Ümraniye’de park halindeki İETT otobüsü yandı

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İstanbul Ümraniye'de park halindeki bir İETT otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün otobüsü etkisi altına alırken aracın yanındaki elektrik direği de tutuştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Park halindeki İETT otobüsü yandı

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ümraniye Dumlupınar Mahallesinde sabah saatlerinde bir İETT otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm otobüsü etkisi altına alırken alevler yan taraftaki elektrik direğine de sıçradı.

Çevredeki vatandaşlar endişeyle yangını izlerken itfaiyeye haber verildi. Bir kişi o anları cep telefonu ile kaydetti. Olayla ilgili çalışma sürüyor.

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