SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Şanlıurfa merkezli 5 ilde PKK operasyonu: 10 gözaltı

Terörle kararlı mücadele kapsamında jandarmanın Şanlıurfa merkezli 5 ilde düzenlediği PKK-KCK/PYD/YPG operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 14:54 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 15:51
Şanlıurfa merkezli 5 ilde PKK operasyonu: 10 gözaltı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Şanlıurfa merkezli 5 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD/YPG'ye yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli 5 ilde PKK operasyonu: 10 gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen terör soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik çalışma başlattı.

Şanlıurfa, İstanbul, Mardin, Batman ve Şırnak'ta eş zamanlı yapılan baskınlarda, terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve propaganda materyali ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Paramotorla eylem hazırlığındaydılar! 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | İşte o görüntüler
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Bakan Yumaklı açıkladı: Hangi yangınlar kontrol altında? | SON DURUM
Netanyahu Hizbullah radarında! Evinin üzerinde İHA görüldü jetler havalandı: İsrail’de büyük panik
Havada yeni dönem başlıyor! Türkiye amatör ve sportif havacılık konusunda dünyanın önemli merkezlerinden olacak
Vergi kaçırana acımak yok! Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan mobilya sektöründe kayıt dışı kazanca 53 milyon lira ceza! MASKO, MODOKO, Siteler...
CANLI TAKİP | İran-Lübnan-İsrail hattında neler oluyor? Tansiyon yeniden yükseldi! Blinken 9. kez Orta Doğu’da
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu’da yangın! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hasar raporunu açıkladı: Yaralarımızı hızla saracağız
Maymun Çiçeği alarmı sonrasında herkes bunu araştırıyor! Çiçek aşısı nedir? Çiçek aşısı Türkiye’de yapılıyor mu? İşte çiçek aşısı ve Osmanlı...
Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlandır! İbrahim Tatlıses dostuna böyle veda etti
ABD’de komünizm korkusu! Harris vaatlerini sıraladı Donald Trump topa tuttu: Yoldaş Kamala ülkemizi mahvetmek istiyor
Fatura Jose Mourinho’ya kesildi: Bağıra bağıra geldi!
EMEKLİ MAAŞINDA 2024 FARKI | 2025 yılına göre %30 daha kazançlı olacak! Emekliler nelere dikkat etmeli?
Sultanahmet’te turist turisti soydu: Polis yakaladı!
Fransa’da sağlık sistemi çöktü! Fransız Le Parisien hastaların bekleme sürelerinin yazıldığı tabloyu paylaştı
Dijital bağımlılığa karşı özel kurul! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş açıkladı: Cinsiyetsizleştirmeye karşı risk haritası!
SON DAKİKA