Paramotorla eylem hazırlığındaydılar! 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | İşte o görüntüler

4 TERÖRİST ETKİSİZ
Teröristler, SİHA, J-İHA ve Jandarma ATAK taarruz helikopterleri ile ateş altına alındı.
Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Eylem hazırlığı içinde oldukları değerlendirilen teröristlerin üzerinden 2 M-16 Piyade Tüfeği, 2 M-4 Piyade Tüfeği, 2 cep telefonu, 1 lazer metre, 2 Glock Tabanca, 3 şarjör, 6 pil bloğu, 1motosiklet aküsü ve tahkim malzemeleri ele geçirildi.
"TERÖRİSTLERİN HİÇBİRİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"
Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Operasyonu gerçekleştiren Kara Kuvvetleri Komutanlığımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."