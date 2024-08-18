Paramotorla eylem hazırlığındaydılar! 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | İşte o görüntüler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şırnak'ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkisinde paramotor la sınır ihlali yaptığı tespit edilen 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Şırnak'ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkisinde paramotorla sınır ihlali yaptığı tespit edilen 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca bölgede başlatılan J-İHA ve JİKU destekli operasyon kapsamında, ATAK taarruz helikopterleri himayesinde hava hücum harekatıyla bölgeye

5 tim ile 2 JÖH Timi, 2 jandarma komando timi ve 1 METİ (Mayın, El yapımı patlayıcı Tespit ve İmha) timi sevk edildi.