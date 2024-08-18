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Paramotorla eylem hazırlığındaydılar! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | İşte o görüntüler

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şırnak'ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkisinde paramotorla sınır ihlali yaptığı tespit edilen 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İşte operasyonun detayları...

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 13:27 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 13:48
Paramotorla eylem hazırlığındaydılar! 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | İşte o görüntüler

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Terör örgütü PKK'nın hain girişimine mehmetçik geçit vermedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şırnak'ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkisinde paramotorla sınır ihlali yaptığı tespit edilen 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Şırnak'ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkisinde paramotorla sınır ihlali yaptığı tespit edilen 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca bölgede başlatılan J-İHA ve JİKU destekli operasyon kapsamında, ATAK taarruz helikopterleri himayesinde hava hücum harekatıyla bölgeye
5 tim ile 2 JÖH Timi, 2 jandarma komando timi ve 1 METİ (Mayın, El yapımı patlayıcı Tespit ve İmha) timi sevk edildi.

Eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiEylem hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak sınırından Türkiye tarafına doğru sınır ihlali yapan 2 hava aracı, Şırnak'ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait "AKINCI TİHA" tarafından tespit edildi.

4 TERÖRİST ETKİSİZ
Teröristler, SİHA, J-İHA ve Jandarma ATAK taarruz helikopterleri ile ateş altına alındı.

Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Eylem hazırlığı içinde oldukları değerlendirilen teröristlerin üzerinden 2 M-16 Piyade Tüfeği, 2 M-4 Piyade Tüfeği, 2 cep telefonu, 1 lazer metre, 2 Glock Tabanca, 3 şarjör, 6 pil bloğu, 1motosiklet aküsü ve tahkim malzemeleri ele geçirildi.

"TERÖRİSTLERİN HİÇBİRİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"
Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Operasyonu gerçekleştiren Kara Kuvvetleri Komutanlığımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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