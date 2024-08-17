Büyükada’da korkutan yangın! Deniz yoluyla destek geldi yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Büyükada 'da iki katlı binada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DENİZ YOLUYLA DESTEK EKİP GELDİ

Büyükada'da metruk ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çankaya Caddesi'nde bulunan metruk haldeki ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye, çevresinde ahşap evlerin ve ağaçların bulunduğu metruk binadaki yangına müdahale etti. Bölgeye deniz yoluyla Maltepe ve Kartal'dan da takviye itfaiye ekipleri gönderildi.