SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Can Atalay' çıkışı! AYM'ye tepki: Laçkalaşmış hak ihlali kararı Türk milletinin iradesiyle çöpe atıldı

MHP lideri Devlet Bahçeli, AYM'ye sert tepki gösterip "Gazi Meclis’te şafak sökmüştür. Nitekim Can Atalay konusu tamamıyla kapanmıştır" çıkışında bulundu. Meclis'teki olaylara değinen Bahçeli, "Hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmasına rağmen TİP’li Can Atalay’ı cezaevinden çıkarıp Meclis’e taşımak isteyen siyasi provokasyon mekanizması bütün tahrik ve tertibiyle ortalığı karıştırmıştır. Kürsü masuniyetini maksatlı ve marazi şekilde çarpıtan TİP’in devlet ve millet muhalifi bir milletvekilinin nefret saçan sivri sözleri tansiyonu kanama noktasına kadar çıkarmıştır" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 15:14 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 15:51
MHP lideri Devlet Bahçeli’den ’Can Atalay’ çıkışı! AYM’ye tepki: Laçkalaşmış hak ihlali kararı Türk milletinin iradesiyle çöpe atıldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi X hesabından gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Meclis'teki Can Atalay oturumuna dikkat çeken Bahçeli, TİP'li Ahmet Şık'ın TBMM'yi karıştıran skandal provokasyonuna ilişkin "Siyasi provokasyon mekanizması bütün tahrik ve tertibiyle ortalığı karıştırmıştır. Kürsü masuniyetini maksatlı ve marazi şekilde çarpıtan TİP'in devlet ve millet muhalifi bir milletvekilinin nefret saçan sivri sözleri tansiyonu kanama noktasına kadar çıkarmıştır" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli: Can Atalay konusu kapanmıştırMHP lideri Devlet Bahçeli: Can Atalay konusu kapanmıştır

CAN ATALAY KONUSU KAPANDI!

Can Atalay konusunun tamamen kapandığını söyleyen Devlet Bahçeli, "Fakat kahırdan lütuf doğmuş, gölgelenmiş Gazi Meclis'te şafak sökmüştür. Nitekim Can Atalay konusu tamamıyla kapanmıştır. DEM'lenmiş CHP'nin maskesi bir kez daha düşmüştür. Anayasa'ya aykırı işlem tesis eden, kendi içtihatlarını hiçe sayan Anayasa Mahkemesi'nin laçkalaşmış hak ihlali kararı Türk milletinin iradesiyle çöpe atılmış, kanunsuzluğa geçit verilmemiştir" dedi.

Meclis'teki oylamayı işaret eden MHP lideri "Cumhur İttifakı'nın kurucularından AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi olmadan da gereğini yapmış, takdire şayan bir duruşla haksızlığa, hukuksuzluğa ve eşkıyalığa müsaade etmemiştir. Küçük ortak nerede diyenler ağızlarının payını almış, biz olmadan da milletimizin beklentisine müzahir bir karar alınmıştır. Bunun yanı sıra dünkü oylama Türkiye'nin birinci partisi olarak AK Parti'yi tekraren işaret ve teyit etmiştir" diye konuştu.

Bahçeli: Siyasi provokasyon mekanizması bütün tahrik ve tertibiyle ortalığı karıştırmıştırBahçeli: Siyasi provokasyon mekanizması bütün tahrik ve tertibiyle ortalığı karıştırmıştır



İşte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar:


Gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerekse de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş süreci çetin mücadelelere sahne olmakla birlikte bağımsızlık özlemi çeken toplum veya milletlere de ilham kaynağı olmuştur. Milli Mücadele'de sergilenen kahramanlıklar, serpilen fedakarlıklar esaret ve sömürü pençesinde kıvranan coğrafyalara kuşkusuz ruh ve umut vermiştir.

Türk milleti tarihin her döneminde zulme direnmiş, zalimlere sesini ve sözünü yükseltmiştir. Doğal olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi milli iradenin tecelligahı olması münasebetiyle elbette haksızlığa ve saldırıya maruz kalmış soydaşlarımızın ve din kardeşlerimizin tercümanı olmayı kararlılıkla, hatta tarihsel bir sorumluluk şuuruyla üstlenmiştir.

ABBAS'IN KONUŞMASI... "DÜNYANIN GÖZÜ TBMM'YE ÇEVRİLDİ"

Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'ın 15 Ağustos 2024 tarihinde Gazi Meclis'te yaptığı muazzam seslenişini bu kapsamda ele almak lazımdır. O gün, dünyanın gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrilmiştir. Vatan kurtaran ve devlet kuran bir irade kudretinin Filistin davasına kucak açması, bu vesileyle Sayın Abbas'ın tarihi nitelikli konuşmasının bölgesel ve küresel yankılarının doğması hakikaten mühim ve müstesna bir gelişmedir.

Ancak 15 Ağustos 2024 tarihinde dünyanın siyasi ve diplomasi ağırlık merkezine yerleşen, tüm dikkatleri üzerine çeken Gazi Meclis'te bir gün sonra vuku bulan hazin ve talihsiz olaylar maalesef bir gün öncesini gölgede bırakmıştır. Bu tablo son derece üzücüdür.

Mecliste yumruklar konuştu! Can Atalay oturumunda Ahmet Şıktan TİPik provokasyon: AK Partiyi hedef alan rezil sözlerMecliste yumruklar konuştu! Can Atalay oturumunda Ahmet Şıktan TİPik provokasyon: AK Partiyi hedef alan rezil sözler


"SİYASİ PROVOKASYON MEKANİZMASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI"

Hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmasına rağmen TİP'li Can Atalay'ı cezaevinden çıkarıp Meclis'e taşımak isteyen siyasi provokasyon mekanizması bütün tahrik ve tertibiyle ortalığı karıştırmıştır. Kürsü masuniyetini maksatlı ve marazi şekilde çarpıtan TİP'in devlet ve millet muhalifi bir milletvekilinin nefret saçan sivri sözleri tansiyonu kanama noktasına kadar çıkarmıştır.

Can AtalayCan Atalay

AYM'NİN LAÇKALAŞMIŞ KARARINI MİLLETİN İRADESİ ÇÖPE ATTI

Fakat kahırdan lütuf doğmuş, gölgelenmiş Gazi Meclis'te şafak sökmüştür. Nitekim Can Atalay konusu tamamıyla kapanmıştır. DEM'lenmiş CHP'nin maskesi bir kez daha düşmüştür. Anayasa'ya aykırı işlem tesis eden, kendi içtihatlarını hiçe sayan Anayasa Mahkemesi'nin laçkalaşmış hak ihlali kararı Türk milletinin iradesiyle çöpe atılmış, kanunsuzluğa geçit verilmemiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi, baştan ayağa sulandırılan ve asıl bağlamından kopartılan Can Atalay meselesinin görüşüldüğü Meclis oturumuna katılmamıştır. Çünkü DEM'lenmiş CHP'nin, marjinalleşmiş TİP'in, PKK aparatlarının, Türkiye ve Türk milleti aleyhine periyodik kararlar alan Anayasa Mahkemesi'nin nasıl bir tezgahın faili olduklarının apaçık deşifresi görülsün istenmiştir.

TBMM'deki Can Atalay oturumuTBMM'deki Can Atalay oturumu

"OYLAMA GÖSTERDİ, TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ PARTİSİ AK PARTİ"

Ayrıca tezahür eden önemli bir sonuç ise şudur: Cumhur İttifakı'nın kurucularından AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi olmadan da gereğini yapmış, takdire şayan bir duruşla haksızlığa, hukuksuzluğa ve eşkıyalığa müsaade etmemiştir. Küçük ortak nerede diyenler ağızlarının payını almış, biz olmadan da milletimizin beklentisine müzahir bir karar alınmıştır. Bunun yanı sıra dünkü oylama Türkiye'nin birinci partisi olarak AK Parti'yi tekraren işaret ve teyit etmiştir.

MHP lideri Devlet BahçeliMHP lideri Devlet Bahçeli

AK PARTİ EMİN ADIMLARLA YOLUNA DEVAM EDECEK! '2028' VURGUSU

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra DEM'lenmiş CHP'yi parlatanlar, "birinci parti, anketlerde açık ara önde" masalını devamlı surette anlatanlar Can Atalay kararıyla kara propagandanın silinip atıldığına bizatihi şahit olmuşlardır. AK Parti'nin emin, güçlü ve kendine güven duyan adımlarla mücadelesini sürdüreceğine, 2028 seçimlerine kadar Cumhur İttifakı çatısı altında ihtiyaç duyulan zincirleme reformları hayata geçireceğine inancım tamdır.

"TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE SEÇİM YOKTUR"

Bilinmesini özellikle arzu ederim ki, Türkiye'nin gündeminde seçim yoktur. Herkes siyasi ve ideolojik hesabını bu şaşmaz gerçeğe muvafık yapmak durumundadır. Küçük ortak diyerek bize karşı tariz dolu ifadeler kullananlara diyeceğim odur ki, millet bizi nerede görmek istiyorsa biz oradayız. Cumhur İttifakı olarak yolumuza azim ve inançla devam ediyoruz.



Filistin oturumuna mazeret sunan CHP lideri Özgür Özel Can Atalay için seke seke Meclise geldi! Bir de üstüne DEM Grubunu ziyaret ettiFilistin oturumuna mazeret sunan CHP lideri Özgür Özel Can Atalay için seke seke Meclise geldi! Bir de üstüne DEM Grubunu ziyaret etti
TİPli Ahmet Şıkın TBMMdeki provokasyonunun perde arkası! Türkiyenin yükselen imajından rahatsız oldu itibar suikastına soyunduTİPli Ahmet Şıkın TBMMdeki provokasyonunun perde arkası! Türkiyenin yükselen imajından rahatsız oldu itibar suikastına soyundu

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MHP lideri Devlet Bahçeli’den ’Can Atalay’ çıkışı! AYM’ye tepki: Laçkalaşmış hak ihlali kararı Türk milletinin iradesiyle çöpe atıldı
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu, Karabük... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Gözaltılar, tahliyeler, anız ve piknik faciası
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Meclisi Toplantısı’nda ’Kongre’ mesajı: Güçlü bir hazırlık gerçekleştireceğiz
Marmara depremi için kapsamlı hazırlık: AFAD, 11 ilde risk haritaları ve hasar görebilirlik analizleri oluşturuyor
Jose Mourinho’dan sürpriz 11 kararı! Göztepe Fenerbahçe maçında o isim yedek
Yangın istismarcıları yine sahnede! Amaç Türkiye’yi aciz göstermek... Sistematik dezenformasyon kirli provokasyon
Wanda Nara’dan Icardi’yi yıkacak paylaşım! Başka biriyle dudak dudağa paylaşım
İsrail duyurdu: Derhal boşaltın! Yeni saldırı geliyor! Ateşkes masası haftaya yeniden kurulacak! İran’ın saldırı planı beklemede
Galatasaray’a süper 10 numara! Transferi Muslera bitirecek
TAKVİM gündeme getirmişti! Tarladan sofraya 15 aracı olduğu ortaya çıktı çiftçiler isyan etti: Biz den üç kuruşa alınan ürün aracıları zengin ediyor...
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Aydemir Akbaş hayatını kaybetti! Vasiyeti ortaya çıktı... İşte cenaze programı
Konut fiyatları düşüşe geçti: İstanbul ve İzmir’de gerileme var! Uzmanlardan değerlendirme: Ev almak için en iyi zaman
Memura ve memur emeklisine enflasyon farkı! Ocak zammı için ipucu geldi TAKVİM yeni maaşları hesapladı: %10.71’e göre yeni aylıklar
Fenerbahçe’ye İtalyan yıldız! Yeni Arda Güler olacak
Polatgiller davasında yeni detaylar! Gizli tanık olayın seyrini değiştirdi! Paranın bulunduğu yeri itiraf etti
SON DAKİKA