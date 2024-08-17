Başkan Erdoğan'dan AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Meclisi Toplantısı'nda 'Kongre' mesajı: "Güçlü bir hazırlık gerçekleştireceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak etti.
Kurum burada Malatyalıları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüştürdü.
Telefonun diğer ucundaki Erdoğan, "Malatya ile ilgili ne gibi adımlar atacağız bunların görüşmesini yaptık" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatyalılara seslendi
"ÇOK KISA ZAMANDA İNŞALLAH MALATYA'YI ZİYARET EDECEĞİM"
Yakın bir zamanda Malatya'ya gideceğini belirten Erdoğan, "Çok kısa bir zamanda inşallah Malatya'yı ziyaret ederek Malatya'da yeni dönemin adımlarını sizlerle atacağız" şeklinde konuştu.
Sözlerinin devamında Kongre sürecine ilişkin konuşan Erdoğan:
Benim tabii sizlerden beklentilerim var. Artık yeni dönemde kongrelerle birlikte güçlü bir hazırlığı inşallah gerçekleştireceğiz. Bunun için de sizlere olan inancım tamdır. Malatya'ya olan güvenim tamdır. Allah yar ve yardımcımız olsun.
"ALLAH'INA KURBAN REİS"
Erdoğan'ın konuşması sırasında salonda bulunanların "Allah'ına kurban Reis" dediği duyuldu.
Başkan Erdoğan ʺYorulan varsa kenara çekilsinʺ diyerek 'tazelenme' mesajı vermişti.
"YORULAN VARSA KENARA ÇEKİLSİN"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'AK Parti 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda da açık açık "Yorulan kenara çekilsin" diyerek 'tazelenme' mesajı vermişti.
Makam fark etmeksizin kimsenin rehavete kapılmaması gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Özeleştirimizi samimiyetle yapıyor, eksiklerimizin üzerine gidiyoruz. Kongre maratonumuzu milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.