Başkan Erdoğan'dan AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Meclisi Toplantısı'nda 'Kongre' mesajı: "Güçlü bir hazırlık gerçekleştireceğiz"

Telefonun diğer ucundaki Erdoğan, "Malatya ile ilgili ne gibi adımlar atacağız bunların görüşmesini yaptık" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatyalılara seslendi





"ÇOK KISA ZAMANDA İNŞALLAH MALATYA'YI ZİYARET EDECEĞİM"



Yakın bir zamanda Malatya'ya gideceğini belirten Erdoğan, "Çok kısa bir zamanda inşallah Malatya'yı ziyaret ederek Malatya'da yeni dönemin adımlarını sizlerle atacağız" şeklinde konuştu.



Sözlerinin devamında Kongre sürecine ilişkin konuşan Erdoğan:



Benim tabii sizlerden beklentilerim var. Artık yeni dönemde kongrelerle birlikte güçlü bir hazırlığı inşallah gerçekleştireceğiz. Bunun için de sizlere olan inancım tamdır. Malatya'ya olan güvenim tamdır. Allah yar ve yardımcımız olsun.

"ALLAH'INA KURBAN REİS"



Erdoğan'ın konuşması sırasında salonda bulunanların "Allah'ına kurban Reis" dediği duyuldu.