Mersin’de PKK/KCK/PYD/YPG operasyonu! Hem teknik hem fiziki takip...14 şüpheliden 7’si tutuklandı

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Mersin'de, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde örgüt mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan teknik ve fiziki takipli çalışmalarda, bazı kişilerin PKK/KCK, PYD-YPG terör örgütleri içerisinde faaliyette bulundukları belirlendi.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı



ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ EŞ ZAMANLI OPERASYON



Sosyal medya üzerinden herkese açık bir şekilde yayınladıkları görsellerde ve yazılarda PKK/KCK terör örgütünü ve terör örgütü mensuplarını sahiplenici, benimseyici ve yüceltici şekilde paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 19 kişinin belirlenen adreslerine özel harekat polisinin de desteği ile eş zamanlı operasyon düzenledi.