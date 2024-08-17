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Mersin'de PKK/KCK/PYD/YPG operasyonu! Hem teknik hem fiziki takip...14 şüpheliden 7’si tutuklandı

Mersin'de PKK/KCK, PYD-YPG terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik teknik ve fiziki takipli çalışmalar yürütüldü. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 7’si tutuklandı. Hakkında yakalama kararı bulunan 5 kişi her yerde aranıyor.

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Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 11:28 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 11:28
Mersin’de PKK/KCK/PYD/YPG operasyonu! Hem teknik hem fiziki takip...14 şüpheliden 7’si tutuklandı

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Mersin'de, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde örgüt mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan teknik ve fiziki takipli çalışmalarda, bazı kişilerin PKK/KCK, PYD-YPG terör örgütleri içerisinde faaliyette bulundukları belirlendi.

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ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ EŞ ZAMANLI OPERASYON

Sosyal medya üzerinden herkese açık bir şekilde yayınladıkları görsellerde ve yazılarda PKK/KCK terör örgütünü ve terör örgütü mensuplarını sahiplenici, benimseyici ve yüceltici şekilde paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 19 kişinin belirlenen adreslerine özel harekat polisinin de desteği ile eş zamanlı operasyon düzenledi.

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ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Operasyonda insansız hava araçları da kullanıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 7 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Hakkında yakalama kararı bulunan 5 kişi ise aranıyor.



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