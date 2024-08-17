Milli Eğitim Bakanlığı ’Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ genelgesini yayımlandı





ÖĞRENME BECERİLERİ KAZANDIRILMASI ÖNCELİKLENDİRİLECEK Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yapısı gereği her tür yerel şart ve imkanda uygulamaya müsait olduğu göz önünde bulundurularak öğretim programlarının öğrenme çıktılarının gerektirdiği beceriler azami düzeyde öğrenciye kazandırılacak şekilde planlama yapılacak. Genel eğitim programı uygulayan özel eğitim okullarında/sınıflarında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları uygulanacak, öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programı esas alınarak hazırlanacak. Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında eğitimlerini sürdüren özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için de BEP'ler Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programı esas alınarak hazırlanacak. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar ve aileleri için, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli esas alınarak hazırlanmış Özelleştirilmiş Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı'nın özel eğitim okullarında uygulanması sağlanacak. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda çocuklara sunulacak ders kitapları ve e-içerikler, öğrencilerin çok yönlü gelişimi için birbirinin tamamlayıcısı olarak hazırlandı. Bu nedenle, ders kitapları ve ders kitaplarında yer alan e-içeriklerin tamamı kullanılacak.





ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI SÜREÇ ODAKLI OLACAK 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okutulacak ders kitaplarının zümre çalışmaları sürecinde öğretmenlerimiz tarafından 'eba.gov.tr' platformundan indirilerek incelemeleri sağlanacak. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yapılacak sınıf içi ölçme değerlendirme faaliyetleri, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin ölçülmesinin yanı sıra; öğrenme eksiklikleri ve eğilimlerine ilişkin veri oluşturacak şekilde planlanacak. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri; beceri odaklı, öğretim sürecini en üst düzeyde destekleyen ve geri bildirim sağlayan geliştirici bir yapıda olacak şekilde yürütülecek. Ölçme ve değerlendirme uygulamaları Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun olarak süreç odaklı ve geliştirici bir yaklaşımla yürütülecek. Eğitim öğretim yılı içerisinde sınıf içi ölçme uygulamaları hariç öğrencileri akademik başarılarına göre sıralayacak ve onları bir yarışa dahil edecek şekilde il, ilçe ve okul geneli sınavlar yapılmayacak. Sınıf içi ölçme kapsamında gerçekleştirilecek yazılı sınavları öğrenme çıktıları esas alınarak bilgi ve beceri bütünlüğünü ölçecek şekilde eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri tarafından hazırlanıp uygulanacak. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ülke genelinde yapılacak ortak sınavlarda uygulama birlikteliğinin sağlanması, ölçme ve değerlendirmede etkin sonuçlar elde edilmesi amacıyla derslerin yıllık planları eğitim kurumu sınıf/alan zümrelerince, Bakanlık tarafından yayımlanacak örnek yıllık çerçeve planlar dikkate alınarak hazırlanacak. Yıl içinde yapılan zümre, öğretmenler kurulu toplantılarında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan öğretim programlarına yönelik görüş ve öneriler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın İzleme ve Değerlendirme Sistemine (TTKB-İDES) işlenecek. Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarına ait ders kitapları ile eğitim araç gereçlerine ilişkin görüş ve öneriler ilgili ders kitabının arka kapağındaki karekod üzerinden TTKB-İDES'e işlenecek.





ÖĞRENCİLERİN OKUDUKLARI ESERLERİN İÇERİĞİNİ DEĞERLENDİRMELERİ SAĞLANACAK İlkokul, ortaokul kademelerinde Türkçe, lise kademesinde ise Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde, yaygın edebi türler arasından seçilmek kaydıyla ilgili sınıflar düzeyinde her dönem iki, öğretim yılı boyunca toplam dört eser okunacak ve bir eleştirel film analizi yapılacak. Öğretim programı kapsamında değerlendirmeye tabi olacak dört eserin dışında da öğrencilerin kitap okuması teşvik edilecek. Söz konusu eserlerin seçiminde telif hakları ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili hususlara özen gösterilecek. Okunacak eserlerin ve izlenecek filmlerin belirlenmesinde öğretim programında yer alan metin seçimi ölçütleri dikkate alınacak. Eserlerin bu ölçütler doğrultusunda zümre öğretmenleri tarafından öğrencilerin yaş ve sınıf seviyelerine uygun olarak belirlenmesi; Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programları ekinde yer alan Eleştirel Okuma, Dinleme/İzleme Formu kullanılarak öğrencilerin okudukları ve dinledikleri/izledikleri eserlerin içeriğini değerlendirmeleri sağlanacak. Değerlendirmeler dönem sonunda verilecek iki performans notundan biri olarak dikkate alınacak. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN