Milli Eğitim Bakanlığı ’Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ genelgesini yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, lise hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyinde uygulanacak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin genelge yayımlandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki bakımdan çok yönlü gelişimini desteklemek amacıyla geliştirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanmasına ilişkin genelge, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlandı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne yönelik planlanan eğitimler kapsamında eğitici eğitimleri, 3 Haziran'da başladı. Öğretmenlerin eğitimi ise 2-6 Eylül tarihleri arasında mesleki çalışma döneminde İl Milli Eğitim Müdürlükleri koordinesinde yapılacak. Eğitimler, eğitici eğitimi belgesi alan öğretmenler tarafından okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, ortaöğretim hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyinde öncelikle bu sınıflarda derslere girecek öğretmenlere yönelik İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve okul yönetimleri tarafından 3 gün sürecek şekilde teorik ve uygulamalı olarak planlanacak ve uygulanacak.
EĞİTİMLER BRANŞ TEMELLİ PLANLANACAK
Eğitici eğitimi belgesi alan öğretmenler tarafından tüm kademelerde okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, ortaöğretim hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyleri dışındaki diğer sınıf düzeylerinde derslere giren öğretmenlere yönelik de ayrıca teorik ve uygulamalı eğitimler yapılacak. Bahse konu sınıf düzeylerinde derse giren öğretmenlere yönelik düzenlenecek eğitimler; 1'inci dönem içinde yer alan ara tatilde, İl Milli Eğitim Müdürlükleri koordinesinde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince planlanarak yapılacak ve tüm öğretmenlerin ilgili eğitimlere katılımı sağlanacak. Planlanan eğitimler branş temelli olarak en fazla 50 kişilik gruplar şeklinde düzenlenecek. Eğitici eğitimi belgesi alan öğretmenlerin, okul idareleri tarafından hazırlanacak şube ve ders dağılımlarında öncelikli olarak ilgili sınıflara görevlendirilmeleri sağlanacak, ilgili sınıflar düzeyinde derse girecek öğretmenlerin mutlaka branşlarında eğitim almaları sağlanacak. Herhangi bir zorunlulukla ilgili sınıflarda öğretmen değişimi yaşandığında bu sınıflara girecek öğretmenler eğitimlerini tamamlayarak derslere girebilecek.
TÜM KADEMELERDEKİ OKUL YÖNETİCİLERİ ORTAK METNİ İNCELEYECEK
İl Milli Eğitim Müdürlükleri koordinesinde İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılacak planlama dahilinde tüm kademelerdeki okul yöneticilerinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni'ni incelemeleri sağlanacak. Yöneticilere yönelik eğitimlerde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne göre yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin rol ve görevleri ile ilgili bilgilendirme ve müzakereler gerçekleştirilecek, okul yöneticileri modelin yapı taşları ve temel yaklaşımı konusunda eğitime tabi tutulacak. İlgili eğitimler, 1 Eylül tarihine kadar tamamlanacak. Zümre toplantılarında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel yaklaşımı ve öğrenci profili doğrultusunda öğretim programları ve ders kitapları göz önünde bulundurularak modelde yer alan tüm bileşenlerin etkin ve doğru bir şekilde hayata geçirilmesini sağlayacak planlamalar yapılacak. Bu kapsamda planlama ve uygulama yapılırken temel, bütünleşik ve üst düzey düşünme becerilerinden oluşan kavramsal beceriler, alan becerileri ve eğilimler dikkate alınacak. 'Erdem-değer-eylem' çerçevesi, sosyal duygusal öğrenme becerileri ve sistem düşüncesi olarak yapılandırılan okuryazarlık becerilerini içeren programlar arası bileşenler, zenginleştirme ve destekleme olmak üzere ikiye ayrılan farklılaştırma uygulamaları temel alınacak. Temel kabuller, öğrenme kanıtları, ön değerlendirme, köprü kurma, öğrenme öğretme uygulamaları, disiplinler arası ilişkiler dikkate alınacak. Ayrıca okul temelli planlama kapsamında etkinliklerde öğrenci katılımını destekleyici, yaparak ve yaşayarak öğrenmeye imkan tanıyan ve öğrencilerin bütüncül gelişimini amaçlayan çalışmalar, sosyal sorumluluk çalışmaları ve hayat boyu öğrenme olarak yer alan program dışı etkinlikler dikkate alınacak.