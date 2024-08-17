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Başkan Erdoğan'dan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi mesajı! Kentsel dönüşüm vurgusu: Tüm şehirlerimiz hazır olana kadar çalışacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü dolayısıyla dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Kentsel dönüşümün önemine dikkat çeken Erdoğan, "Tüm şehirlerimizi her türlü afete daha hazırlıklı hale getirinceye dek çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 6 Şubat depremlerinden sonra 76 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Erdoğan, "Yıl sonuna kadar 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.

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Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 16:18 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 17:01
Başkan Erdoğan’dan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi mesajı! Kentsel dönüşüm vurgusu: Tüm şehirlerimiz hazır olana kadar çalışacağız

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17 Ağustos 1999`da saat 03.02`de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce`de yıkıma neden oldu.

Başkan Erdoğan'dan Marmara Depremi mesajı!



Resmi rakamlara göre Marmara Depremi`nde, 17 bin 840 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi de yaralandı.

Marmara Depremi'nin üzerinden 25 yıl geçtiMarmara Depremi'nin üzerinden 25 yıl geçti


Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.

Depremin üzerinden geçen 25 yıla rağmen acı hiç dinmedi.

Başkan Erdoğan'dan Marmara Depremi paylaşımıBaşkan Erdoğan'dan Marmara Depremi paylaşımı

KENTSEL DÖNÜŞÜM VURGUSU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

YIL SONUNA KADAR 200 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK

Kentsel dönüşümün önemine dikkat çeken Erdoğan, 6 Şubat depremleri sonrası bölgede 300 bin konutun inşasına başladıklarını, bu konutlardan 76 binini teslim ettiklerini 200 binini ise yıl sonuna kadar teslim edeceklerini bildirdi.

6 Şubat 2023'teki asrın felaketi sonrası yaralar hızla sarılıyor. Yıkım yaşanan 11 ilde deprem konutları yükseliyor6 Şubat 2023'teki asrın felaketi sonrası yaralar hızla sarılıyor. Yıkım yaşanan 11 ilde deprem konutları yükseliyor

Başkan Erdoğan,"Sürekli yeni projeler geliştirerek riskli yapılarda oturan vatandaşlarımızı binalarını yenilemeye teşvik ediyoruz. Tüm şehirlerimizi her türlü afete daha hazırlıklı hale getirinceye dek çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımından öne çıkanlar:

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, bu büyük acının yıl dönümünde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

"20 MİLYONA YAKIN VATANDAŞIMIZI GÜVENLİ YUVALARA KAVUŞTURDUK"

Türkiye'nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık.

Kentsel dönüşüm projeleriyle ülkemizin dört bir yanında 3,3 milyon konutun inşasını sağladık.

Hayata geçirdiğimiz projelerle 20 milyona yakın vatandaşımızı güvenli yuvalara kavuşturduk.

6 Şubat depremleri sonrası bölgede 300 bin konutun inşasına başladık.

Bugüne kadar 76 bin konutu depremzede kardeşlerimize teslim ettik.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.

Tüm imkânlarımızla deprem bölgemizi eskisinden daha sağlam, daha ihtişamlı hale getirmek için canla başla çalışıyoruz.

Sürekli yeni projeler geliştirerek riskli yapılarda oturan vatandaşlarımızı binalarını yenilemeye teşvik ediyoruz.

Tüm şehirlerimizi her türlü afete daha hazırlıklı hale getirinceye dek çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

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