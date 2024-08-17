Başkan Erdoğan’dan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi mesajı! Kentsel dönüşüm vurgusu: Tüm şehirlerimiz hazır olana kadar çalışacağız

6 Şubat 2023'teki asrın felaketi sonrası yaralar hızla sarılıyor. Yıkım yaşanan 11 ilde deprem konutları yükseliyor



Başkan Erdoğan,"Sürekli yeni projeler geliştirerek riskli yapılarda oturan vatandaşlarımızı binalarını yenilemeye teşvik ediyoruz. Tüm şehirlerimizi her türlü afete daha hazırlıklı hale getirinceye dek çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımından öne çıkanlar:



17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, bu büyük acının yıl dönümünde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

"20 MİLYONA YAKIN VATANDAŞIMIZI GÜVENLİ YUVALARA KAVUŞTURDUK"



Türkiye'nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık.

Kentsel dönüşüm projeleriyle ülkemizin dört bir yanında 3,3 milyon konutun inşasını sağladık.

Hayata geçirdiğimiz projelerle 20 milyona yakın vatandaşımızı güvenli yuvalara kavuşturduk.

6 Şubat depremleri sonrası bölgede 300 bin konutun inşasına başladık.

Bugüne kadar 76 bin konutu depremzede kardeşlerimize teslim ettik.