Başıboş köpeğin ısırdığı İrlandalı turist Samuel Grzywna, CHP’li İBB’ye dava açtı: Mahkeme savunma istedi

İBB TAZMİNAT TALEBİNİ REDDETTİ
İBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Atalık tarafından 22 Nisan 2024 tarihinde dilekçeye cevap verildi.
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na atıfta bulunulan yazıda, "Sahipsiz hayvanların süresiz şekillerde bakımevlerinde tutulması söz konusu olmadığından, hayvan bakımevlerinde rehabilitasyon işlemi tamamlanan hayvanlar, sahiplendirilmezse öncelikle alındığı ortama bırakılmaktadır. Sahipsiz hayvanların kent içerisinde insanlarla birlikte yaşamını sürdürmesi kanunla belirlenmiş bir husus olmakla birlikte belediyelerce kısırlaştırma, aşılama, işaretleme, kayıt altına alma gibi rehabilitasyon işlemleri gerçekleştirilmektedir." denildi.
Sahipsiz hayvanlardan kaynaklı ısırma vakası yaşanması ve ALO 153 Çözüm Merkezi'ne anlık bildirim yapılması halinde müşahede işlemi için gerekli değerlendirmelerin yapıldığına değinilen yazıda, şöyle devam edildi:
"Isırma eylemi gerçekleştiren hayvanlar, Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele Yönetmeliği'nde belirtilen 10 günlük müşahede süresince bakımevi birimlerimizde tutulmaktadır. İlgili kayıtlı yazıda yer alan bilgiler doğrultusunda yapılan incelemede, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz hayvan bakımevi birimlerinde başvuru sahibi Samuel Grzywna adına ulaşan köpek ısırması bildirimi tespit edilememiştir. İlgili kayıtlı yazı üzerine 2 Nisan'da şube müdürlüğü ekibimizce bölgede yapılan çalışmada, daha önce rehabilitasyon işlemine alınmayan (küpe ile işaretlenmemiş) sahipsiz hayvana rastlanmamıştır. Bununla birlikte şube müdürlüğümüzce toplu taşıma yapılan durak, istasyon ve benzeri alanlarda sahipsiz hayvanlara yönelik besleme faaliyeti gerçekleştirilmemektedir. Bu çerçevede, ilgili mevzuatta belirlenen görevlerini eksiksiz şekilde yerine getiren Büyükşehir Belediyemizin başvuru konusu olayda hizmet kusurunun bulunmadığı mütalaa edilmekte, tazminat talebi tarafımızca karşılanamamaktadır.
MAHKEME, İBB'DEN SAVUNMA İSTEDİ
İBB'nin tazminat ve hastane masraflarının karşılanması talebini reddetmesi üzerine İrlandalı turist Samuel Grzywna, İBB hakkında dava açtı.
Bunun üzerine İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nde görülen davada, İBB'den olayla ilgili savunma istendi.