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Bakan Murat Kurum'dan İstanbul gerçeği: 600 bin bina bir dakikada yıkılır

Türkiye’de 6 milyon binanın riskli olduğunu belirten Bakan Kurum, “İstanbul’da 600 bin bina olası depremde ilk dakikalar itibarıyla yıkılır” dedi

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024
Bakan Murat Kurum’dan İstanbul gerçeği: 600 bin bina bir dakikada yıkılır

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de 36 milyon bağımsız birim, 31 milyon konut olduğunu belirterek, "Bunun da yaklaşık 6 milyon bağımsız birimi risk altında, 2 milyonunun acil dönüşüme girmesi gerekiyor" dedi. Bakan Kurum İstanbul'da da risk analizlerini tamamladıklarını söyledi ve şu bilgileri verdi: "Toplam ev sayısının beşte biri, yani yaklaşık 1,5 milyon ev sağlıksız durumda. Olası bir depremde 600 bin konutun ilk dakikalar itibarıyla yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gördük. Yani yaklaşık 2,5 milyon insanımız çok ciddi risk altında yaşıyor. Bu durumun ciddiyetinin sonuna kadar farkındayız ve acil olarak bu binaların dönüştürülmesi gerektiğini biliyoruz. İstanbul'da tespit ettiğimiz 1,5 milyon riskli binanın bir kısmını dönüştürdük. Eğitim ve sağlık yapıları dahil olmak üzere kamu binalarının depreme dayanıklılığını artırdık." Afetlere dirençli ve modern bir İstanbul'u hep birlikte kuracaklarını ifade eden Kurum, "Vatandaşlarımızdan kentsel dönüşüm seferberliğine katılmalarını bekliyoruz. Geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

1.5 MİLYON LİRA DESTEK
Çevre Bakanı Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla geçen yıl başlatılan 'Yarısı Bizden Kampanyası'na ilişkin de şunları kaydetti: "Yarısı Bizden Kampanyamızda; 2,5 ayda tam 1 milyon 225 bin bağımsız bölüme ilişkin başvuru aldık. Proje kapsamında hak sahiplerine 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi ve 100 bin lirası da tahliye desteği olmak üzere 1,5 milyon liralık destek veriyoruz" dedi.

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