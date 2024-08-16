Beşiktaş’ta yolda yürüyen kadına ciple çarpıp kaçtı! Serbest bırakıldıktan sonra gözaltına alınan sürücü Furkan Dağlı tutuklandı

GÖZALTINA ALINDI

Sürücü Furkan Dağlı, yaklaşık 4 saat sonra Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Furkan Dağlı, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sokakta park halindeki araçlara ve bir kadına çarparak takla atan ve olay yerinden kaçan lüks cipin sürücüsü Furkan Dağlı SAVCILIK YENİDEN GÖZALTINA ALINMASINI İSTEDİ

Beşiktaş Cumhuriyet Savcılığı, Furkan Dağlı'nın yeniden gözaltına alınmasını talebiyle Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı'na yazı gönderdi. Savcılığın talebinin ardından Furkan Dağlı, bugün Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınmıştı. Beşiktaş'da feci kaza! Sürücü yeniden gözaltında



TUTUKLANDI

Furkan Dağlı, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık sorgusu için Çerkezköy Adliyesi'nde sevk edildi. Dağlı çıkarıldığı İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Beşiktaş'ta yokuştan hızla gelen cip, önce park halindeki 4 otomobile ardından da yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarptı. Kazadan sonra kaçan sürücü Furkan Dağlı Çerkezköy'de yakalandı. 31 suç kaydı olduğu öğrenilen Furkan Dağlı'nın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Dila Kırarslı Kaza, 11 Ağustos Pazar günü saat 04.00 sıralarında Beşiktaş, Fulya Deresi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde yokuş aşağı hızla ilerleyen cipin sürücüsü Furkan Dağlı. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Cip park halindeki 4 araca, ardından yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarparak devrildi. Aracın çarptığı Kırarslı ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekiler, cipin içindeki 2 kişiyi çıkardı. Aracın içinden çıkarılan 2 kişi yara almazken, Kırarslı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.