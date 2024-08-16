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Beşiktaş'ta yolda yürüyen kadına ciple çarpıp kaçtı! Serbest bırakıldıktan sonra gözaltına alınan sürücü Furkan Dağlı tutuklandı

Son dakika haberi! Beşiktaş'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek bir kadına çarpıp kaçan Dağlı Otel ve Turizm şirketinin sahibi Furkan Dağlı çıkarıldığı İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 16:25 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 16:43
Beşiktaş’ta yolda yürüyen kadına ciple çarpıp kaçtı! Serbest bırakıldıktan sonra gözaltına alınan sürücü Furkan Dağlı tutuklandı

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Beşiktaş'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek bir kadına çarpıp kaçan Dağlı Otel ve Turizm şirketinin sahibi Furkan Dağlı çıkarıldığı İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Sokakta park halindeki araçlara ve bir kadına çarparak takla atan ve olay yerinden kaçan lüks cipin sürücüsü Furkan Dağlı (solda)Sokakta park halindeki araçlara ve bir kadına çarparak takla atan ve olay yerinden kaçan lüks cipin sürücüsü Furkan Dağlı (solda)

YENİDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI
İstanbul Beşiktaş'ta cipiyle park halindeki 4 otomobile, ardından da yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarpıp, ağır yaralanmasına neden olan, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yakalanıp, emniyetteki ifadesi sonrası serbest bırakılan Furkan Dağlı (34), savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Kaza, 11 Ağustos saat 04.00 sıralarında Beşiktaş, Fulya Deresi Sokak'ta meydana geldi. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otel işletmeciliği yapan Furkan Dağlı'nın kontrolünü yitirdiği cip, önce park halindeki 4 araca, ardından yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarparak devrildi. Kazada Kırarslı ağır yaralanırken, Furkan Dağlı ise kaçtı. Dila Kırarslı, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI
Sürücü Furkan Dağlı, yaklaşık 4 saat sonra Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Furkan Dağlı, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sokakta park halindeki araçlara ve bir kadına çarparak takla atan ve olay yerinden kaçan lüks cipin sürücüsü Furkan DağlıSokakta park halindeki araçlara ve bir kadına çarparak takla atan ve olay yerinden kaçan lüks cipin sürücüsü Furkan Dağlı

SAVCILIK YENİDEN GÖZALTINA ALINMASINI İSTEDİ
Beşiktaş Cumhuriyet Savcılığı, Furkan Dağlı'nın yeniden gözaltına alınmasını talebiyle Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı'na yazı gönderdi. Savcılığın talebinin ardından Furkan Dağlı, bugün Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınmıştı.

Beşiktaş'da feci kaza! Sürücü yeniden gözaltında



TUTUKLANDI
Furkan Dağlı, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık sorgusu için Çerkezköy Adliyesi'nde sevk edildi. Dağlı çıkarıldığı İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

NE OLMUŞTU?
İstanbul Beşiktaş'ta yokuştan hızla gelen cip, önce park halindeki 4 otomobile ardından da yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarptı. Kazadan sonra kaçan sürücü Furkan Dağlı Çerkezköy'de yakalandı. 31 suç kaydı olduğu öğrenilen Furkan Dağlı'nın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Dila KırarslıDila Kırarslı

Kaza, 11 Ağustos Pazar günü saat 04.00 sıralarında Beşiktaş, Fulya Deresi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde yokuş aşağı hızla ilerleyen cipin sürücüsü Furkan Dağlı. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Cip park halindeki 4 araca, ardından yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarparak devrildi. Aracın çarptığı Kırarslı ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekiler, cipin içindeki 2 kişiyi çıkardı. Aracın içinden çıkarılan 2 kişi yara almazken, Kırarslı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

31 SUÇ KAYDI VAR
Kazanın ardından olay yerinden kaçan Furkan Dağlı 4 saat sonra Çerkezköy'de yakalandı. Kasten yaralama dahil 31 suç kaydı bulunan sürücünün turizimci ve otel sahibi olduğu ortaya çıktı. Furkan Dağlı emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gece saatlerinde hızla gelen cipin önce araçlara daha sonra da yolda yürüyen bir kadına çarparak yan yattığı görülüyor.

"ARAÇ SON SÜRAT GELMİŞ KADINA VURMUŞ"
Kazayı duyarak olay yerine koşan Hamit Aktürk, "Gece saat 04.00 gibiydi. Bomba patlar gibi, deprem olur gibi bir gümbürtü koptu. Kalktım dışarı baktım. Bir araç ters dönmüştü. Araba çok hızlı bir şekilde son sürat gelmiş. Kadına vurdu. Kadın, başka arabaya kafasını çarptı yere düştü. Ambulansı çağırdık. Konuşturduk. Şoförlerden biri yoktu. Mahalle sakinleri araçtan insanları çıkardı" dedi.

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