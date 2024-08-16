SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Sakarya'da M çiçeği vakası var mı? İl Sağlı Müdürlüğü açıkladı: "Hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır"

Sakarya Sağlık Müdürlüğü, kentte tedavi altına alınan Senegallinin M çiçeği hastası olmadığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "M çiçeği (mpox) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır" denildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 17:08 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 17:08
Sakarya’da M çiçeği vakası var mı? İl Sağlı Müdürlüğü açıkladı: Hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sakarya Sağlık Müdürlüğü, kentte tedavi altına alınan Senegallinin M çiçeği hastası olmadığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çeşitli medya organlarında yer alan "Sakarya'da maymun çiçeği şüphesiyle bir kişi karantinaya alındı" başlıklı haberlerin ardından kamuoyunu bilgilendirmek üzere açıklama yapma gereği görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, habere konu olan Senegal uyruklu hastanın öyküsünde iki yıldır devam eden ve halk arasında "kelebek hastalığı" olarak da bilinen Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) hastası olduğunun belirlendiği kaydedilerek, "Hastanın SLE tedavisi devam etmektedir. Hasta, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup iddialardaki belirtilerin M çiçeği (mpox) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Meclis’te yumruklar konuştu! Can Atalay oturumunda Ahmet Şık’tan ’TİP’ik provokasyon: AK Parti’yi hedef alan rezil sözler
TBMM’de ’Can Atalay’ oturumu! AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Anayasa’nın 85. maddesine aykırıdır
Türk Telekom
4 ilde orman yangını! Manisa, İzmir ve Bolu’da havadan ve karadan müdahale | Çanakkale’de yangın kontrol altında
Beşiktaş’ta yolda yürüyen kadına ciple çarpıp kaçtı! Serbest bırakıldıktan sonra gözaltına alınan sürücü Furkan Dağlı tutuklandı
Ukrayna Kursk’taki operasyona ilişkin ilk kez görüntü paylaştı! Rusya’dan flaş iddia: Batı ile birlikte planlandılar
İngiltere’de sosyal medyadan ırkçı nefreti körükleyen paylaşımlar yapan 3 kişiye hapis cezası!
Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi: 2 futbolcuya hapis talebi
Avrupa’dan sonra Asya’dan da ilk vaka haberi geldi! Maymun Çiçeği yayılıyor! Belirtileri neler? Nasıl bulaşıyor? Uzman isim uyardı: Çiçek aşısı olanlar hafif geçiriyor
Ateşkes görüşmelerine katliam darbesi! İsrail sinyal verdi: Saldırı başlatacağız! Hizbullah ilk kez tünellerde video paylaştı
Dijital Mecralar Komisyonu toplandı! AK Partili Hüseyin Yayman’dan sosyal medya platformlarına: Londra’da uyuyorsan Türkiye’de de uyacaksın
Emekliye yeni maaş! Ocak zammı için rota oluştu | MB enflasyon tahmini sonrası maaşlara en az...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu kararını Fenerbahçe’ye iletti! Brighton derken dünya devinden sürpriz teklif
Memura ve memur emeklisine enflasyon farkı! Ocak zammı için ipucu geldi TAKVİM yeni maaşları hesapladı: %10.71’e göre yeni aylıklar
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na yeni isimler
SON DAKİKA