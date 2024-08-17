19 Mayıs'taki Fenerbahçe lehine 1-0 biten Galatasaray derbisinin ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylara ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede, futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü, teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın 'vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama' dan 6'şar yıl 9 aya kadar hapisleri istendi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında takipsizlik verildi. İddianamede polis memurlarının yaka kamera kayıtlarının incelendiği kaydedildi.

İddianamede, tüm dosya kapsamına göre, maç sonrasında saha içindeki müsabaka alanında gerçekleşen olaylar sırasında, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek Çelikkıran'ı tekme ve yumruk atmak suretiyle darp ettikleri belirtildi.