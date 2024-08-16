Ticaret Bakanlığı duyurdu! Taşucu ve Çeşme Limanları’nda 1 milyon 681 bin adet captogon ve 40 kg kokain ele geçirildi

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Türkiye'ye giriş yapamk üzere Taşucu ve Çeşme Limanları'na gelen şüpheli tırlar mercek altına alındı.



Gümrük işlerim sonrasında x-ray tarama sistemine sevk edilen araçların dorselerinde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Narkotik dedektör köpeklerin katılımıyla yapılan detaylı aramada capragon ve kokain cinsi uyşturucu madde tespit edildi.