Ticaret Bakanlığı duyurdu! Taşucu ve Çeşme Limanları’nda 1 milyon 681 bin adet captogon ve 40 kg kokain ele geçirildi

Türkiye'ye giriş yapamk üzere Taşucu ve Çeşme Limanları'na gelen şüpheli tırlar mercek altına alındı.
Gümrük işlerim sonrasında x-ray tarama sistemine sevk edilen araçların dorselerinde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Narkotik dedektör köpeklerin katılımıyla yapılan detaylı aramada capragon ve kokain cinsi uyşturucu madde tespit edildi.
Taşucu ve Çeşme Limanları'nda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin operasyonu neticesinde Mersin Limanı'nda 1 milyon 681 bin adet captogon ve Çeşme Limanı'nda 40 kilo kokain ele geçirildi.
Taşucu ve Çeşme Limanları'nda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi
Olaylarla ilgili olarak Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı ve Çeşme Cumhuriyet Başsavclığı soruşturma başlattı.