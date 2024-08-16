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Ticaret Bakanlığı duyurdu! Taşucu ve Çeşme Limanları'nda 1 milyon 681 bin adet captogon ve 40 kg kokain ele geçirildi

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Taşucu ve Çeşme Limanları'nda düzenlenen iki ayrı operasyonda 1 milyon 681 bin adet captogon ve 40 kilo kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 08:34 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 08:48
Ticaret Bakanlığı duyurdu! Taşucu ve Çeşme Limanları’nda 1 milyon 681 bin adet captogon ve 40 kg kokain ele geçirildi

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Türkiye'ye giriş yapamk üzere Taşucu ve Çeşme Limanları'na gelen şüpheli tırlar mercek altına alındı.

Gümrük işlerim sonrasında x-ray tarama sistemine sevk edilen araçların dorselerinde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Narkotik dedektör köpeklerin katılımıyla yapılan detaylı aramada capragon ve kokain cinsi uyşturucu madde tespit edildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin operasyonu neticesinde Mersin Limanı'nda 1 milyon 681 bin adet captogon ve Çeşme Limanı'nda 40 kilo kokain ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı duyurdu!

Taşucu ve Çeşme Limanları'nda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildiTaşucu ve Çeşme Limanları'nda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Olaylarla ilgili olarak Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı ve Çeşme Cumhuriyet Başsavclığı soruşturma başlattı.

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