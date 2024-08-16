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6 Şubat depremlerinde yıkılan sitenin müteahhidi Sedat Eser hayatını kaybetti

89 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır Galeria Sitesi'ne ilişkin davada 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Eser, Ankara'da kaldırıldığı hastanede vefat etti.

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 08:51 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 08:51
6 Şubat depremlerinde yıkılan sitenin müteahhidi Sedat Eser hayatını kaybetti

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6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan ve 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi'nin müteahhidi Sedat Eser, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, depremde Diyarbakır'da yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'ne ilişkin davada 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan müteahhit Eser, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yatarak tedavi gören ve durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakım servisine alınan Eser, vefat etti.

17 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI
6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'ne ilişkin davada, Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Eser, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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