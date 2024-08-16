Orman yangını uyarısı! OGM riskli bölge ve illeri açıkladı: 10 gün boyunca açık alanda ateş yakmayın

ANTALYA ÇEVRELERİ İLE EGE'DE YANGIN RİSKİ ARTTI
Bu kapsamda OGM yetkilileri, hava sıcaklıklarının gelecek 10 günde orman yangınları açısından risk oluşturacak şekilde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi. Orman yangınlarının yüzde 90'lara varan oranda insan kaynaklı olduğunu vurgulayan yetkililer, vatandaşları, rekreasyon alanları dışında ateşli piknik yapmamaları, sönmemiş sigara izmaritlerini ve yangına sebebiyet verebilecek her türlü çöp ve atıkları yol kenarları ile orman alanlarına atmamaları, biçerdöver ve balya makinesi gibi tarımsal hasat makinelerini gerekli önlemleri almadan çalıştırmamaları, anız yakmamaları, bahçe temizliğinden çıkan atıkları ateşe vermemeleri konusunda uyardı.
Ayrıca çobanlara, arıcılara, avcılara, doğa yürüyüşçülerine, ormanda yaptıkları aktiviteler esnasında yaktıkları ateşleri söndürmeleri, ateş ya da duman gördüklerinde hiç zaman kaybetmeden 7/24 hizmet veren 112 acil çağrı merkezlerini aramaları çağrısında da bulunuldu.
Ege Bölgesi'nin tamamı ile Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu'nun bir kısmında meteorolojik koşulların orman yangınlarının oluşması ve yayılmasına yol açabileceği öngörülüyor.
İL İL DUYURULDU
MEUS'a göre, özellikle bugün ve yarın Kahramanmaraş, Mersin, Antalya, İzmir, Muğla, Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Aydın, Uşak, Manisa, Bursa, Eskişehir ile Balıkesir ve Ankara'nın batısında yüzde 60 ila 70 arasında yangın riski bulunuyor. Özellikle Antalya merkezinin çevreleri ile Ege'nin iç kesimlerinde ise yer yer risk yüzdesi 70 ila 80 düzeylerine çıkıyor.
10 GÜNLÜK UYARI
OGM'nin bu değerlendirmeleri ışığında da AFAD, vatandaşlara SMS aracılığıyla "10 gün boyunca meteorolojik nedenlerle vatandaşların açık alanda ateş yakmamaları, yakanları uyarmaları ve 112'ye bilgi vermesi rica olunur." paylaşımı yaptı.