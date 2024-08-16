Son dakika: Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis’te deprem mi oldu? 16 Ağustos 2024 AFAD, Kandilli son depremler listesi

AFAD, Suriye'nin Hama şehrinde 3 dakika arayla 5,2 ve 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı, Hatay ve Gaziantep'te de hissedildi.

AYNI BÖLGEDE PEŞ PEŞE İKİ DEPREM

Saat 13.15'te 5.2 ve 13.18'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İlk depremin Hatay'ın Yayladağı ilçesine 119.90 kilometrede ikinci depremin ise 107.25 kilometre mesafede gerçekleştiği bildirildi.