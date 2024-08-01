Son dakika: İzmir’deki ihmal faciasında yeni gelişme! İstenen cezalar belli oldu

DUMANLARIN ÇIKTIĞI GÖRÜNTÜ KAMERADA

Olay yerindeki mazgaldan 9 Ocak'ta dumanların çıktığı bir güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Çevredeki esnafın durumu, o tarihte kurumlara ilettiği öğrenildi. İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak öldüğü yerde yapılan inceleme sonrasında belediye ve elektrik firması geldi, çözüm için çalışma yaptı. Çalışma ile yer altında kablolar, 50 santimetre daha aşağıya alındı. Destek belediye hizmetlerinin kabloları kapatmasından sonra bölgede tekrar elektrik verilip, yol trafiğe açıldı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bölgede belediyemizin yürüttüğü ve elektrik hattında oluşabilecek kaçakla ilişkilendirilebilecek bir altyapı çalışmasından söz edilemeyeceği de ortadadır. Zira İZSU Genel Müdürlüğü'nün olaya ilişkin teknik raporunda da 2024 yılı Ocak ayında ihaleli işler kapsamında bölgede yüklenici firma tarafından 3 adet yağmur suyu ızgarası yaptırıldığı, imalatlar sırasında GDZ Elektrik A.Ş.'den gözlemci talebinde bulunulduğu, imalatların gözlemci nezaretinde gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Raporda yapım çalışmalarından sonra GDZ Elektrik A.Ş. tarafından yağmur suyu ızgarası yanında elektrik hatlarında bakım-onarım çalışması yapıldığı, hatta vatandaşlar tarafından GDZ Elektrik A.Ş.'ye anılan bölge için 2 defa arıza kaydı açtırıldığı ifade edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Hayatını kaybeden İnanç Öktemay (44) Açıklamada, daha önce bölgedeki esnafın yetkili kurumuna daha fazla rapor verdiği bildirilirken, "Ayrıca kabloların üzerinde 2 farklı yerde bakım gerçekleştirildiği ve GDZ Elektrik A.Ş.'ye ait elektrik enerjisinin üretim teknolojisine aykırı olarak zeminden 23 santim yerde döşendiği de fotoğraflarla belgelenmektedir. Elektrik kaçağına bağlı olumsuzluklar yaşanıyor, bölge esnafının yetkili kurumuna bildirimde bulunduğuna ilişkin ifadeleri de kayıt altına alındı" denildi. GDZ ELEKTRİK: HERHANGİ BİR ŞİKAYET KAYDI OLMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR

GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi'nden yapılan açıklama ise yetkili kurumlar tarafından yapılan olay yeri incelemelerinin tamamlandığı belirtilerek, "Olayın içinden geçen bölgede son 6 bölgeye kurumumuza CİMER, Çağrı Merkezi, sosyal medya dahil olmak üzere tüm kanallardan gelen talepler incelenmiş ancak herhangi bir şikayet kaydı tespit edilmedi. Bölge sakinlerinin konuşmalarında uzun süre iletilen şikayetler, doğrudan sorumlu olan diğer kurumlara yapılmıştır. Öte yandan, 9 Ocak tarihinde bölgedeki farklı bir şebeke elemanına arıza kaydı yaptırılmış ve ekipler tarafından sorun çözülerek kayıt kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi. BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU TEKNİK KUSURLARI TESPİT ETTİ

Soruşturma kapsamında şehir bölge plancısı, elektrik elektronik, elektrik ve inşaat mühendislerinden oluşan Bilirkişi Heyeti Raporu'nda da olayda teknik kusurların tespiti yapıldı.

Hayatını kaybeden Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) Şüphelilerin sorumluluk, kusur ve ihmallerinin detaylı olarak verildiği raporda, olayın yaşanmasına ilişkin zincirleme tabir edilen kusurlar şöyle sıralandı: "Gdz Elektrik şirketinin, 2015 yılında ihale edilen yeraltı elektrik kablolama işine ilişkin ihale teknik şartnamesine aykırı olarak işin kabulünü yapması ve bunun 'çok tehlikeli duruma' sebebiyet vermesi, İZSU tarafından yapılan 3 ve 4 Ocak 2024 tarihlerindeki yağmur suyu rögarlarının montajında elektrik kablolarına hasar verilmesi, Gdz tarafından hasar gören kablolarda bir daha benzer hasarın yaşanmaması adına herhangi bir önlem alınmaması, kablolarda sadece basit onarım yapılması, İZSU tarafından rögar kapaklarında basit onarımlarla riski ortadan kaldıracak bir çalışmanın yapılmaması, rögarların çökmesiyle elektrik yeraltı kablolarının hasar görmeye başlaması anlaşılmış olmasına rağmen herhangi bir önlem alınmaması, basit onarım yapılmaya devam edilmesi, popülist tabirle günün kurtarılması, İZSU tarafından teslim alınan yağmur suyu ızgaralarında bakım yetersizliği nedeniyle ızgaraların pislik ve çamurla dolarak kesitinin daraldığı, bu noktada yolda su baskınlarının bir daha yaşanmaması adına İZSU tarafından herhangi bir önlem alınmaması..." "Kablo derinliğinin 15 santimetreye ayrılmış konumunda, bu kadar küçük gömülüme derinliğe neden olan faktör; rögar kapağı bitişiğinden beyaz renkli drenaj borusunun kabloları kapağa doğru genişlemesi ve bu arada kablo koruyucu borunun bu bölümünün iptal edilmiş olması. İZSU uygulamalarından olan bu kırılması asli nedenlerinden biri olduğu inancındayız. Kabloların 36 ve 45 santimetre aralığında derinliğe gömülmüş olması, kazanın yaşanmış olması asli nedenlerden biri olarak GDZ Elektrik'in uygulamalarının sonucu olduğu kanaatine varılmıştır. Sonuç olarak her iki kurumun ihmalleri olduğu kanaatine varılmaktadır." "ARIZALAR İÇİN GEÇİCİ ÇÖZÜMLER ÜRETİLİYOR"

Özge Ceren Deniz'in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek, bilirkişi raporunda daha önce de arızaların yaşandığı bölgede geçici çözümler üretildiğinin belirtildiğine işaret ederek, "Bize göre bu olayda kasıt mevcuttur. Cinayetler kasten işlenmiştir. Çünkü orada bu arızalar kökten çözülmezse insanların öleceği bilinen bir gerçektir." dedi. İzmir Konakta 2 kişinin öldüğü elektrik faciasında hakimden sürpriz karar: 2 kişiye ev hapsi, 9 kişiye şartlı tahliye! TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN