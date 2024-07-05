Kayseri’de provokasyon | Bakan Yerlikaya tek tek açıkladı: 189 kişi tespit edildi, ırkçı vandallığa boyun eğmeyeceğiz

'YABANCI DÜŞMANLIĞINA ASLA MÜSAADE ETMİYORUZ'

Bakan Yerlikaya, devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın da defaatle ifade ettikleri gibi göç konusunu, inancımıza, medeniyet değerlerimize, uluslararası hukuka uygun şekilde yönetiyoruz. Milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına, nefret söylemine asla ama asla müsaade etmiyoruz. Dün akşam yabancı düşmanlığı ve nefret söylemi yayarak, iç karışıklık yaratmaya çalışanların ortaya çıktıklarını gördük. Kimi sosyal medya hesaplarından, çocukları kullanarak perde arkasından 'ayaklanma çıkarmaya başlıyoruz' türünden mesajlar yayınladılar. Aynı hesaplardan; geçici koruma altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin yayınlandığını da tespit ettik. Sosyal medyada paylaşılan verileri, bu sabaha kadar uzmanlarımız inceledi. İlk tespitlerimize göre, paylaşılan kimlik bilgileri 8 Eylül 2022 tarihinden önceki veriler. Göç İdaresi Başkanlığımızın bu tarihten sonra yaptığı güncel verilerinin bu bilgilerde olmadığını tespit ettik. Konuyla ilgili mülkiye müfettişlerini görevlendirdik. Ayrıca Göç İdaresi Başkanlığımız da Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuyor."

"KAYSERİ'DE 96 BİN 610 DÜZENLİ GÖÇMEN BULUNUYOR"

Bakan Yerlikaya, "Kayseri'de bugün itibarıyla 96 bin 610 düzenli göçmen bulunuyor. Bunların 83 bin 142'si geçici koruma altındaki Suriyeliler, 6 bin 72'si ikamet izni olanlar, 7 bin 396'sı ise uluslararası koruma kapsamında kalanlar. 1 Haziran 2023-1 Temmuz 2024 tarihleri arasında ilimizde, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 28 operasyon yapıldı. Bu operasyonlar sonucu 35 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 3 kişi tutuklandı. 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı dönemde 1918 düzensiz göçmen yakalandı. Kayseri Geri Gönderme Merkezi'nden 3 bin 613 düzensiz göçmen sınır dışı edildi, diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor" dedi. VANDALLIĞA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Vatandaşlara seslenen Bakan Yerlikaya, "Provokasyonlara gelmeyelim. İtidali elden bırakmayalım. Hukuk dışı yollarla insanlara, çevreye, mallara zarar vermeyelim. Devletimiz, güçlüdür. Güvenlik güçlerimiz tüm suç ve suçlularla mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Yüce Türk adaleti, suçlulara hak ettikleri cezaları vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi bu sinsi tuzağa düşmeyeceğiz. Irkçı vandallığa boyun eğmeyeceğiz. Bayrağımıza uzanan elleri kırdığımız gibi mazlumlara uzanan elleri de kırmasını biliriz. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, suç ve suçlularla, provokatörlerle mücadelemizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz" diye konuştu. Bakan Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulundu.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Kayseri'de gerçekleştirdiğimiz Türkiye'nin Huzuru Toplantısı sonrası Basın Açıklamamızı gerçekleştirdik. Kayseri'de yaşanan çirkin cinsel istismar olayından sonra gerçekleştirilen eylemlerde 855 şahıs gözaltına alındı. Bunların 13'ü tutuklandı, 145'i hakkında adli kontrol kararı verildi.



Kayseri'de gözaltına alınan şahıslardan 468'inin 50 farklı suçtan adli kaydı bulunuyor. Bu suçlar arasında göçmen kaçakçılığı, kasten yaralama, yağma, hırsızlık, cinsel istismar, tehdit-hakaret, uyuşturucu, mala zarar verme, dolandırıcılık ve şantaj gibi suçlar da var.



Milli menfaatlerimiz doğrultusunda; kamu düzeni ve güvenliğimizden asla taviz vermeden, insan haklarına, hukuka, medeniyet değerlerimize uygun olarak düzensiz göç ile aralıksız mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Devletimiz güçlüdür. Provokatörlere göz açtırmayacağız. Oyun kurmaya çalışanların oyunlarını bozacağız. 189 kişi tespit edildi! Olaylar nasıl başladı? Perde arkasında ne var? OLAYI 4 KİŞİ BAŞLATTI

Basın toplantısının ardından A Haber canlı yayınında özel açıklamalar yapan Yerlikaya, "Kayseri'de o gece sosyal medyadan çağrı yapıldı. Olayı 4 kişi başlattı. Sosyal medyadaki bot hesap oranının yüzde 38'e kadar yükseldiğini gördük. Aynı zamanda olumsuz negatif paylaşımların da yüzde 70'e kadar yükseldiğini gördük. Ben daha önce hiç böyle bir oran görmedim. Paylaşımların konusu suç olanlarla ilgili işlem başlatıldı. 6'sı yurt dışında olmak üzere 189 hesap yöneticisi tespit edildi. 108 şahıs yakalandı. 12'si tutuklandı. 38 adli kontrol var." dedi.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:



"Biz sosyal medya mecralarıyla ilgili şunu söylüyoruz. Tahriklere kapılmayın diyoruz vatandaşlarımıza. Dili ayrıştırıcı, dili yabancı, dili nefret suçu işlemeye çağırıyor. Bizim Anadolu insanımızın 'Bu doğru bir paylaşım değil' demesi lazım. Ve Kayseri'de 3 yıl kaymakamlık yaptım. Kayserililer vatansever, bayrağını seven, tarihini bilen insanlar. Biz çok üzüldük. Polis 9 dakikada olay yerine gitti. Hukuk diyoruz insan hakları diyoruz gece gündüz çalışıyoruz. Az önce uçaktan inmiş terminalden çıkmamış bir yabancı eğer suç işliyorsa onun bir algoritması var. Gözaltına alınıp, mahkeme sürecinin nasıl olacağı belli. 3 yıl burada yaşamış biri olarak Kayserili vatandaşlarımızın duygularını anlıyorum onları seviyorum. Gençlere sesleniyorum bir sloganla bir emojinin peşinden koşmasınlar Türk devletimiz gereğini yapıyor. Bizim yabancı düşmanlarını sevindirmemiz lazım. Nefret suçu işlemekle gurur duyan sözüm ona bu şekilde hareket eden, dili devamlı suretle yalan söylüyor. Başka hiçbir sloganı olmayan, hiçbir tutarlı işi olmayan rakamları devamlı gerçek dışı olmakla göğsünü gere gere ülkesine hizmet ettiğini söyleyen insanların tahrikleri bazen böyle bir kıvılcıma vesile olabiliyor. Dolayısıyla o söylemleri de biz her fırsatta kınıyoruz. Vatandaşlarımı da uyarıyorum lütfen ama lütfen, bu tür tahriklere yanlı haberlere itibar etmeyiz." Kayseride kirli provokasyon: Gözaltına alınan 474 kişiden 285i sabıkalı çıktı! Kamyonla provokatör taşıdılar TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN