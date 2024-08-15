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THY'nin Haneda seferlerine tayfun engeli

Türk Hava Yolları (THY), Japonya'da beklenen olumsuz hava koşulları ve tayfun nedeniyle yarın Haneda Havalimanı'na yapılması planlanan seferi iptal etti.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 12:34 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 12:34
THY’nin Haneda seferlerine tayfun engeli

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THY, Japonya'da beklenen olumsuz hava koşulları ve tayfun nedeniyle yarın Haneda Havalimanı'na yapılması planlanan seferi iptal etti.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Haneda meydanda (Tokyo) olumsuz hava koşulları nedeniyle (tayfun beklentisi) 16 Ağustos tarihli aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili güncel durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz" denildi.

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