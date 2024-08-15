Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde orman yangını! İkinci bir duyuruya kadar girişler durduruldu | MSB açıkladı: S-70 tipi helikopter sahada

Dumandan etkilenen bazı orman işçileri de aynı hastanede tedaviye alındı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle ziyaretlerle ilgili tedbir alındığı bildirildi.

GİRİŞLER DURDURULDU

Açıklamada, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na (Kabatepe Günübirlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

"TAHLİYEYİ GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının yerleşim yerleri için risk oluşturmadığını ifade etti.

Orman teşkilatı başta olmak üzere tüm ekiplerin gayretle çalıştığını belirten Toraman, "Orman yangınına 8 uçak, 12 helikopter ile havadan, 51 arazöz ve 780 personel ile karadan müdahale edilmektedir." bilgisini paylaştı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yangınla mücadeleye kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra çevre il ve ilçelerden araç ile personel desteğinin sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, yerleşim bölgelerinde, yangın nedeniyle tahliyeyi gerektirecek bir durum olmadığı duyuruldu.

Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "OGM'nin talebi üzerine Eceabat/Çanakkale'de meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığımız tarafından 1 adet S-70 tipi helikopter görevlendirildi" ifadeleri kullanıldı.