Köprü geçişlerinde ücret değişti! Hangi köprü kaç para oldu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'den yapılan açıklamaya göre köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldı.

HANGİ KÖPRÜ KAÇ PARA OLDU?

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre; yeni geçiş ücretleri şöyle: