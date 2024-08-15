Köprü geçişlerinde ücret değişti! Hangi köprü kaç para oldu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'den yapılan açıklamaya göre köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldı.
HANGİ KÖPRÜ KAÇ PARA OLDU?
İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre; yeni geçiş ücretleri şöyle:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'den yapılan açıklamaya göre köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldı.
HANGİ KÖPRÜ KAÇ PARA OLDU?
İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre; yeni geçiş ücretleri şöyle:
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri Geçiş Ücretleri Tarifesi: 33 TL (Otomobiller için)
Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri Tarifesi: 555 TL (Otomobiller için)
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücretleri Tarifesi: 70 TL (Otomobiller için)
1915 Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücretleri Tarifesi: 585 TL (Otomobiller için)