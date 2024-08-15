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Adalet Bakanlığı açıkladı: Ümit Özdağ'ın 'Suriye Aile Hukuku' adlı kitap iddiası çürütüldü! "Tamamen asılsız"

Adalet Bakanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın paylaştığı ve bazı sosyal medya hesaplarınca da alıntı yapılan "Suriye Aile Hukuku isimli kitabın Adalet Bakanlığı tarafından aile mahkemelerine gönderildiği" iddiasının tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 23:15 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 23:43
Adalet Bakanlığı açıkladı: Ümit Özdağ’ın ’Suriye Aile Hukuku’ adlı kitap iddiası çürütüldü! Tamamen asılsız

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabı üzerinden "Suriye Aile Hukuku" kitabını paylaştı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, herhangi bir kurum veya kuruluşa böyle bir kitabın gönderilmediği vurgulanarak şunlar kaydedildi:

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
"Ayrıca Ümit Özdağ'ın yine X platformundan önce paylaşıp sonra sildiği 'Hakimlerin, Suriyelilerle ilgili aile hukukunu ilgilendiren davalarda Suriye hukukuna göre değerlendirmede bulunacakları' ve 'Suriyelilerin dava açarken yargılama giderlerini devletin karşıladığına' yönelik ifadeleri de gerçek dışıdır. Halkımızı yanıltmaya yönelik asılsız paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır."

"MANİPÜLATİF İDDİALARA İTİBAR ETMEYİN"
Açıklamada, gerçeğe aykırı bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kişilere ve dezenformasyon içeren manipülatif iddialara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

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