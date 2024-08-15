CHP'li İBB'nin metrobüs yolunda yaptığı "Beyaz Yol" çalışması trafiği kilitledi! 45 gün daha böyle devam edecek

Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) internet sitesinden yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "İş kapsamında İBB Sosyal Tesisler durağıyla Yenibosna arasındaki yapım aşamasına geçildi. İBB Sosyal Tesisler ve Küçükçekmece durakları arasında başlanacak çalışma bilgileri metrobüs araçlarında ve duraklarda anons veya duyurularla yolculara hatırlatılacak. Duraklarda yönlendirme tabelaları ve iletişim ekipleri olacak. D-100 Karayolu Kadıköy istikameti 45 gün süresince çalışma güzergahında iki şeride düşürülecek." ifadelerine yer verildi.