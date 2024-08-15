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CHP'li İBB'nin metrobüs yolunda yaptığı "Beyaz Yol" çalışması trafiği kilitledi! 45 gün daha böyle devam edecek

İstanbullunun en büyük sorunu ulaşım hakkında türlü vaatlerde bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, metrobüs yolunda yaptığı beyaz yol çalışmasıyla trafiği daha da kilitledi. 45 gün sürmesi planlanan çalışmalarda D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde 1 şerit trafiğe kapatıldı uzun araç kuyrukları oluştu.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 11:08 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 11:24
CHP’li İBB’nin metrobüs yolunda yaptığı Beyaz Yol çalışması trafiği kilitledi! 45 gün daha böyle devam edecek

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Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri durağıyla, Yenibosna durağı arasındaki metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması 14 Ağustos Pazartesi günü başladı.

45 gün sürmesi planlanan çalışmalarda D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde 1 şerit trafiğe kapatıldı.

Çalışmalar boyunca 2 şeritten verilecek. Çalışma olduğuna dair bilgiler, metrobüslerin yanı sıra duraklarda anons ve duyurularla yolculara hatırlatılacak. Yolcular, duraklarda yönlendirme tabelaları ve iletişim ekiplerinin yardımıyla yönlendirilecek.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Devam eden çalışmalar nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi. 45 gün boyunca devam edecek çalışmalar kapsamında metrobüs hattındaki asfalt kaplama yol özel reçeteli beton yolla değiştirilecek.

İBB'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) internet sitesinden yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "İş kapsamında İBB Sosyal Tesisler durağıyla Yenibosna arasındaki yapım aşamasına geçildi. İBB Sosyal Tesisler ve Küçükçekmece durakları arasında başlanacak çalışma bilgileri metrobüs araçlarında ve duraklarda anons veya duyurularla yolculara hatırlatılacak. Duraklarda yönlendirme tabelaları ve iletişim ekipleri olacak. D-100 Karayolu Kadıköy istikameti 45 gün süresince çalışma güzergahında iki şeride düşürülecek." ifadelerine yer verildi.

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