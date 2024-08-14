Sokak röportajları yasaklanacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş açıklama

MECLİS'İN YAPABİLECEĞİ BİR İŞLEM SÖZ KONUSU DEĞİL Atalay ile ilgili kesin hükümlerin kalkmadığını ifade eden Tunç, "Kesin hüküm kalkmış değil. Yargıtay'ın vermiş olduğu bir karar söz konusu. AYM burada Meclis'in bir işlevi söz konusu olmadığı gerekçesiyle bir karar verdi. Burada Meclis'in yapabileceği herhangi bir işlem söz konusu değil. Cuma günü görüşmede partiler görüşlerini ifade edecektir." şeklinde konuştu.

TBMM'DE 'CAN ATALAY' TOPLANTISI Bir televizyon kanalının canlı yayınında açıklamalarda bulunan Tunç, "Ana muhalefet partisinin genel görüşme önergesi oldu. Meclis'te toplantı yeterli sayısı bulunabilirse görüşme gerçekleştirilir. Bu Gezi Davası'yla gerçekleşen bir husus. Gezi Davası içerisinde milletvekili seçilen kişiyle ilgili dokunulmazlık AYM ve Yargıtay arasında bir görüş ayrılığı oldu. Yargıtay Anayasa'nın 14. maddesinin açık olduğunu bunun da dokunulmazlık içerisinde sayılamayacağını söyleyerek bir karar aldı. Burada Yargıtay ile AYM arasında görüş farkı ortaya çıktı. Anayasamızın maddelerinin bireysel başvuru hakkının 2 yüksek mahkememiz arasında bir fark söz konusu." dedi.

Sokak röportajlarıyla ilgili soruya da cevap veren Tunç, "Bu tabi yargı kararları. Hatalı olma sonucunda düzeltme mekanizma var. Yargı değişik kararlar alıyor. Sosyal medyayı kullanan vatandaşlarımız ya da sokak röportajında yapılanlar konuşurken düşünce özgürlüğü demokratik bir ülkede çok önemli ancak bu konuşma başkalarının hak ve özgürlüğünü ihlal edecek şekildeyse ceza kanunlarında bunun yaptırımları var. Instagram'ın kapatılmasıyla ilgili olarak bunun sebebi var. Katalog suçlarla ilgili görüşmeler gerçekleşti, bu sorun aşıldı ve Instagram açıldı. Bizim çocuklarımız çok önemli. Roblox'un kapatılmasıyla ilgili bazı siyasetçilerin şikayetleri oldu. Burada çocuklarımızı mı düşüneceğiz şirketi mi düşüneceğiz. Devlet bu konuda tedbirleri alır. Sosyal medyada suç işleyecek önlemlerin de alınması gerekir." ifadelerini kullandı.





SOKAK RÖPORTAJLARI YASAKLANACAK MI?

Sokak röportajlarını yasaklama diye bir durumun söz konusu olmadığını belirten Tunç, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Basın yoluyla hakaret de suçtur, yüz yüze yaptığınız hakaret de suçtur. Düşünce özgürlüğünün kapsamını biz geçen senelerde yaptığımız değişikliklerle genişlettik. Eleştiri açıklamalarının suç olmayacağı düzenlemeleri hayata geçirdik. Ama bu özgürlüğün bir sınırı vardır. Ama siz halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek şekilde konuşursanız tabii yargı devreye girer. Bunun suç olup olmamasını değerlendirecek olan yargı makamlarıdır."