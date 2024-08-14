Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile Ankara’da görüştü

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Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile Ankara'da bir araya geldi." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Türkmenistanlı mevkidaşı Raşid Meredov Diplomatik kaynaklar da Fidan ile Meredov'un, görüşmede, imzalanacak yeni anlaşmalarla ekonomi alanında Türkiye ile Türkmenistan işbirliğinin derinleştirilmesi imkanını ele aldığını bildirdi. Türkmenistan'la 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin bulunduğunu aktaran kaynaklar, bu hedefin nasıl artırılacağı konusunda görüş alışverişi yapıldığını vurguladı.