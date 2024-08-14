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Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Geçtiğimiz günlerde Ağrı'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü Ankara'nın Polatlı ilçesinde köprü ayağına çarpıp ikiye ayrılmış ve kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti. Bu sarsıcı kazanın etkisi sürerken, bir otobüs kazası haberi de Malatya'dan geldi. Malatya'nın nın Akçadağ ilçesinde, Bodrum-Van seferini yapan yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 3'ü ağır 22 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 06:55 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 10:23
Malatya’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

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Türkiye son günlerde peş peşe meydana gelen kaza haberleri ile sarsıldı.

9 Ağustos günü Ağrı'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü Ankara'nın Polatlı ilçesinde köprü ayağına çarpıp ikiye ayrılmış kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Ölüme yolculuk böyle başladı! Ankarada kaza yapan otobüsün Ağrıdan çıktığı anlar kameradaÖlüme yolculuk böyle başladı! Ankarada kaza yapan otobüsün Ağrıdan çıktığı anlar kamerada
Ölüme yolculuk böyle başladı! Ankara'da kaza yapan otobüsün Ağrı'dan çıktığı anlar kamerada

Bu kazanın etkisi zihinlerdeki yerini korurken sabah saatlerinde Malatya'dan bir haber geldi.

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Saat 05.30 sıralarında ilçeye bağlı Doğanlar Mahallesi yakınlarında Bodrum-Van seferini yapan Vangölü Turizm'e ait, Şahin Coşkun yönetimindeki 34 FA 8808 plakalı yolcu otobüsü, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 22 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ŞOFÖR UYUYORDU İDDİASI
Kaza sonrası yara almadan kurtulan yolcular bölgede kendileri için başka bir otobüsün gelmesini beklerken bazı yolcular otobüs şoförünün uyuması nedeniyle yaşandığını iddia etti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığı, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Paylaşımda, "Malatya Akçadağ mevkiinde meydana gelen otobüs kazasında 22 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir. Vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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