Malatya’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Türkiye son günlerde peş peşe meydana gelen kaza haberleri ile sarsıldı.

9 Ağustos günü Ağrı'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü Ankara'nın Polatlı ilçesinde köprü ayağına çarpıp ikiye ayrılmış kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu kazanın etkisi zihinlerdeki yerini korurken sabah saatlerinde Malatya'dan bir haber geldi.

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Saat 05.30 sıralarında ilçeye bağlı Doğanlar Mahallesi yakınlarında Bodrum-Van seferini yapan Vangölü Turizm'e ait, Şahin Coşkun yönetimindeki 34 FA 8808 plakalı yolcu otobüsü, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 22 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.