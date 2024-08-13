SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İsrailli milletvekili açık açık ilan etti: İsrail hükümeti, Gazze'de soykırım yapıyor

İsrail Parlamentosundaki muhalif Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif, Netanyahu ve hükümetinin "kasıtlı soykırım" işlediğini söyledi. Cassif, "İsrail hükümeti Gazze'de kasıtlı soykırım işliyor" ifadesini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 01:06 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 01:06
İsrailli milletvekili açık açık ilan etti: İsrail hükümeti, Gazze’de soykırım yapıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail Parlamentosundaki muhalif Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nde "kasıtlı soykırım" işlediğini bildirdi.

Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer CassifOrtak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif

Cassif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de 3 gün önce doğan ikiz bebekler ve annelerinin İsrail saldırısında öldürülmesine tepki gösterdi.

İkiz bebekler ve annelerinin öldürüldüğü saldırıyla ilişkin bir paylaşımı alıntılayan Cassif, "İsrail hükümeti Gazze'de kasıtlı soykırım işliyor." ifadesini kullandı.

Eli kanlı katil NetanyahuEli kanlı katil Netanyahu

İsrail ordusunun bu sabah Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'ta düzenlediği saldırıda anne Cumane Arife ile 3 gün önce doğan ikiz bebekleri hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 929 Filistinli öldü, 92 bin 240 kişi yaralandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA