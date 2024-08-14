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KADEM'den Gazze için Kardeş Payı kampanyası! 1 milyondan fazla kişiye yetecek kadar sıcak yemek Kızılay ile gönderilecek

Katil İsrail dünyanın gözü önünde 7 Ekim’den bu yana sistematik olarak soykırım yapıyor. On binlerce insan hayatını kaybederken bir o kadar insan da yerinden edildi. Soykırım yüzünden 50 binden fazla çocuk ise yetersiz beslenme nedeniyle ölümle burun buruna. Kadem, İsrail’in zulmüne karşı Gazze için Kardeş Payı kampanyasını başlattı. Söz konusu kampanyayla 1 milyondan fazla kişiye yetecek kadar sıcak yemeği Kızılay aracılığıyla Gazze’ye gönderdi.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 12:56 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 13:13
KADEM’den Gazze için Kardeş Payı kampanyası! 1 milyondan fazla kişiye yetecek kadar sıcak yemek Kızılay ile gönderilecek

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Siyonist işgalci İsrail'in uyguladığı soykırım nedeniyle 50 binden fazla çocuğun akut yetersiz beslenmeye bağlı sağlık sorunları yaşadığı Gazze için Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) başlattığı 'Gazze'ye Kardeş Payı' kampanyası ile 1 milyondan fazla sıcak yemeğin ulaşmasını sağladı.

Faaliyetlerini aralıksız sürdüren Türk Kızılay'ın Gazze'deki aşevi için bağışta bulunan KADEM, başta kadın ve çocuklar olmak üzere günde 15 bin kişinin sıcak yemeğe ulaşmasına katkıda bulundu.

76 GÜN BOYUNCA 15 BİN KİŞİLİK…
Gazze'de 10 aydır devam eden insani kriz nedeniyle yerinden edilen çatışma mağdurları, açlık ve ölüm riski altında yaşam mücadelesi veriyor. Nüfusun yarısını oluşturan 1 milyonu aşkın insanın kıtlığın eşiğinde hayatta kalmak için çabaladığı bölgede Türk Kızılay, tüm imkansızlıklara rağmen Gazze'nin Deyr Belah kentinde aşevi faaliyetini aralıksız sürdürüyor.

Kızılay, KADEM'in katkısıyla Gazze'deki aşevinden çatışma mağdurlarına 76 gün boyunca günlük 15 bin kişilik sıcak yemek ulaştırılacak. İş birliği ile toplamda 1 milyon 140 bin kişiye sıcak yemek dağıtılması sağlanacak.

"BİR NEBZE OLSUN DESTEK OLMAYI AMAÇLIYORUZ"
Bir sivil toplum kuruluşu olarak, kardeşlik ve yardımlaşma bilinciyle 'Gazze'ye Kardeş Payı' yardım seferberliğini tüm Türkiye'de hayata geçirdiklerini ifade eden KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, "Gazze'de bir yandan da hayat devam ediyor. Bölgeye gıda, temiz su ve hijyen malzemeleri gibi en temel insani ihtiyaçların ulaştırılması gerekiyor. Gazze'ye Kardeş Payı Yardım Seferberliği ile İstanbul'da ve KADEM temsilciliğinin bulunduğu 55 şehirde 'hayır çarşıları' açtık. Yine kampanya kapsamında "Gazze'ye Kardeş Payı" hesabı üzerinden bağışlar topladık. hayır çarşılarımızdan ve bağışlardan elde edilen geliri, gıda ve hijyen malzemesi olarak Kızılay'ın yardım gemisi ile Mersin'den Ariş Limanı'na, oradan kara yolu ile Gazze'ye ulaştırdık. Gazze'de 1 milyondan fazla kişiye sıcak yemek dağıtıyoruz. Bombaların, işgalin, açlığın ve susuzluğun ortasında hayata tutunmaya çalışan Filistin halkına bir nebze olsun destek olabilmeyi amaçlıyoruz. Türkiye genelinde başlattığımız bu büyük kampanyaya destek olan ve yardımlarımızın bölgeye ulaşmasına aracılık eden Kızılay'a, özellikle de Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'a teşekkür ediyorum" dedi.

"BU DESTEKLER DAYANIŞMANIN GÜCÜNÜ HATIRLATIYOR"
Gazze'deki çatışma mağdurlarına daha fazla insani yardım ulaştırmak için çalıştıklarını anlatan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Gazze'deki çatışma mağdurlarına destek olmak için de elimizden geleni yapıyoruz. KADEM ile de bu anlamda bir iş birliği yaptık. Aşevi odaklı iş birliğimiz, Gazze halkına sıcak bir yemek ulaştırmanın ötesinde, onların yalnız olmadıklarını hissettirmek adına atılmış anlamlı bir adımdır. Bu destekler, aynı zamanda insanlığın ve dayanışmanın gücünü hatırlatıyor. KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a ve Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu'na bu anlamlı kampanyayı başlattıkları ve yürüttükleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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