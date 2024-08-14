KADEM’den Gazze için Kardeş Payı kampanyası! 1 milyondan fazla kişiye yetecek kadar sıcak yemek Kızılay ile gönderilecek

Faaliyetlerini aralıksız sürdüren Türk Kızılay 'ın Gazze'deki aşevi için bağışta bulunan KADEM, başta kadın ve çocuklar olmak üzere günde 15 bin kişinin sıcak yemeğe ulaşmasına katkıda bulundu.

Siyonist işgalci İsrail'in uyguladığı soykırım nedeniyle 50 binden fazla çocuğun akut yetersiz beslenmeye bağlı sağlık sorunları yaşadığı Gazze için Kadın ve Demokrasi Vakfı ( KADEM ) başlattığı 'Gazze'ye Kardeş Payı' kampanyası ile 1 milyondan fazla sıcak yemeğin ulaşmasını sağladı.

76 GÜN BOYUNCA 15 BİN KİŞİLİK…

Gazze'de 10 aydır devam eden insani kriz nedeniyle yerinden edilen çatışma mağdurları, açlık ve ölüm riski altında yaşam mücadelesi veriyor. Nüfusun yarısını oluşturan 1 milyonu aşkın insanın kıtlığın eşiğinde hayatta kalmak için çabaladığı bölgede Türk Kızılay, tüm imkansızlıklara rağmen Gazze'nin Deyr Belah kentinde aşevi faaliyetini aralıksız sürdürüyor.

Kızılay, KADEM'in katkısıyla Gazze'deki aşevinden çatışma mağdurlarına 76 gün boyunca günlük 15 bin kişilik sıcak yemek ulaştırılacak. İş birliği ile toplamda 1 milyon 140 bin kişiye sıcak yemek dağıtılması sağlanacak.