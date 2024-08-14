Terör örgütü PKK’nın Eruh’ta gerçekleştirdiği ilk saldırının üzerinden 40 yıl geçti: Hala hafızalardan silinmedi

"40 YIL GEÇTİ YAŞANANLAR HAFIZALARDAN SİLİNMEDİ"

Emekli Memur-Sen Siirt Şube Başkanı Mehmet Beşir Özyeşil, yaşanan olaylar nedeniyle bölge insanının geçmişte batı illerine göç etmek zorunda kaldığını belirtti.

Bölgede ve ülkede tesis edilen güven ortamı sayesinde insanların artık huzurlu yaşam sürdüğünü dile getiren Özyeşil, şunları kaydetti:

"Sadece huzur istiyoruz. 40 yıl geçti, yaşananlar hala hafızalardan silinmedi. İnşallah yavaş yavaş silinmeye başlayacak. Eskiden buradan 10 kilometre uzaklıktaki Kezer mevkisine kadar gidemiyor, piknik yapamıyorduk. O kadar huzursuzduk. Ama artık o günleri geride bırakmak istiyoruz. İnşallah bu huzur oldukça iş adamları da gelir, istihdam da artar."

"ARTIK HUZUR VAR, MUTLULUK VAR"

Kanaat önderi Abdulcelil Oğuz, 40 yıl önce başlayan acıların bugün yerini huzura bıraktığını belirterek, köylerin dolduğunu söyledi.

Vatandaşların artık güvenle köylerine gidebildiğini, arazisinde tarım yaptığını anlatan Oğuz, batı illerinden dahi tersine göç yaşandığını belirtti.

Oğuz, "Çoğu köylerde ev yapıldığını görüyoruz. İnsanlar tarlalarını ekiyor. Herkes arabasına binip doğu ve güneydoğu illerini, ilçelerini, köylerini ziyaret ediyor. Artık huzur var mutluluk var. Batıdan ilçelerimize, illerimize ve bölgemize ciddi bir akış var. Bundan mutluluk duyuyoruz. Bu huzur ve mutluluğun devam edebilmesi için ülke ve millet olarak birlik ve beraberliği mutlaka sürdürmemiz gerekir." diye konuştu.

Eruh'un Kılıçkaya köyü Muhtarı Alettin Kaya da terör örgütü PKK'nın Eruh'tan sonra köylerinin Milan mezrasında 18 Ağustos 1987'de gerçekleştirdiği saldırıda da 2'si bebek 27 sivili katlettiğini kaydetti.