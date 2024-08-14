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Başakşehir'de ormanlık alanda yangın! Ekipler bölgede

Başakşehir 5.Etap'ta otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 12:21 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 12:54
Başakşehir’de ormanlık alanda yangın! Ekipler bölgede

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Başakşehir'de otluk alanda başlayıp ağaçların bulunduğu bölgeye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Başakşehir'de ormanlık alanda yangın

İkitelli OSB Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi kenarında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Başakşehir'in yanı sıra çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana ve içinde hurda araçların bulunduğu bölgeye de sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

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