İzmir’de PKK operasyonu! Örgüt adına faaliyet gösterip eleman temin ediyorlardı... 2’si yabancı uyruklu 15 şüpheli yakalandı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2'si yabancı uyruklu 15 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kırsal alanında düzenlenen etkinliklerine katılan ve kırsal alanda silahlı faaliyet yürüten 4, PKK/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği şeklinde istihbarat bilgisi bulunan yabancı uyruklu 2, terör örgütüne eleman kazandıran ve sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 ve sosyal medya platformlarında örgütün propagandası yapan 5 olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.