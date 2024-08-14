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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göç politikasının ayrıntılarını açıkladı! Türkiye'de kaç Suriyeli var? Yurda girişte parmak izi dönemi başlıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güncellenen yeni göç politikasının ayrıntılarını açıkladı. Açıklamasında  Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli tartışmasına da son noktayı koyan Yerlikaya, "13 yılda, 238 bin 733 Suriyeli Türk vatandaşlığına geçti" dedi. Yerlikaya, Suriyelilerin tamamının adres tespitlerinin yapıldığını, kendisine ulaşılamayan veya adreslerini güncellemeyen Suriyelilere ise son bir kez süre tanıyacaklarını söyledi.Öte yandan Yerlikaya,Türkiye'ye girişlerde, ABD ve İngiltere'de olduğu gibi parmak izi alınacağının bilgisini de paylaştı.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 07:03 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 07:04
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göç politikasının ayrıntılarını açıkladı! Türkiye’de kaç Suriyeli var? Yurda girişte parmak izi dönemi başlıyor

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, beraberinde Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros ve İletişim Danışmanı Ergün Yolcu ile birlikte SABAH Ankara Temsilciliği'nin geleneksel kahvaltı sohbetine katıldı. Bakan Yerlikaya, burada güncellenen yeni göç politikasının ayrıntılarını açıkladı.

SON KEZ SÜRE TANINACAK
Yerlikaya, geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin tamamının adres tespitlerinin yapıldığını, kendisine ulaşılamayan veya adreslerini güncellemeyen 396 bin 738 Suriyeliye ise son bir kez süre tanıyacaklarını söyledi.

ADRESİNİ GÜNCELLEMEYENLERE NE OLACAK?
Adresini güncellemeyenlere sosyal destek ve kamu hizmetleri askıya alınacak. Son 5 yıldır Türkiye'de yaşadığına dair herhangi bir bilgi ve hareketlilik olmayanlar ise kayıttan düşülecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikayaİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

Yerlikaya, Türkiye'nin göç politikaları konusunda şu bilgileri verdi:

GÖÇ STRATEJİSİ:
Düzensiz göç ve göçmen kaçaklığı ile mücadele stratejimiz; "sorunu kaynağında çözme, etkili sınır güvenlik tedbirleri, ülke içerisinde yakalama, düzensiz işgücü göçüyle mücadele ve etkin sınır dışı mekanizması" ilkelerine dayanıyor.

YABANCI SAYISI:
Türkiye'de 4 milyon 437 bin 329 kayıtlı yabancı var. Bunların 3 milyon 103 bini Suriyeli. Ayrıca 1 milyon 109 bini ikamet izinli, 224 bini uluslararası koruma altında. İkamet izni olanlar arasında uluslararası öğrenciler, evlerde çalışanlar, bakım rehabilitasyon görevlileri vb. var.

BAŞVURU NOTERDEN YAPILACAK
Göç idarelerinde kuyruklar olmayacak. Yeni proje başlattık. Artık ikamet izinleri noterlerden alınabilecek. 100 binin üzerindeki yabancı öğrencinin ikamet izinleri de okudukları üniversitelerin öğrenci işlerinden yapılacak. Göç İdaresi de istihbarat ve diğer algoritmaları dikkate alarak işlemi tamamlayacak.



NASIL GELDİYSE ÖYLE GİDECEK
Türkiye'ye 95 ülkeden vizesiz gelinebiliyor. Turist olarak giriş yapıyor, 6 ay geziyor. Sonra, 'Ben ikamet izni almak istiyorum' diyor. Politikamız şu: Ne niyetle geldiysen o niyetle gidersin! Turist olarak mı geldin, 'ben çobanlık yapmak istiyorum' diyemezsin. Memleketine git. Oradan çalışma iznine müracaat et, ben seni değerlendireyim. Niyetini söyle ona göre ikamet iznini vereyim.

2 MİLYON AFRİKALI İDDİASI:
Bu, deli saçması. Son beş yılda 6 milyon 620 bin Afrikalı ülkemize gelmiş, 6 milyon 445 bini çıkış yapmış. Uçakla, deniz yoluyla geliyorlar. 142 bin 423'ü ikamet izni ile kalan Afrikalı, öğrenci iş insanı, diplomat vs. Vize süresi devam edenler 7 bin 302. Geriye kalan 25 bin 109'u da kayıp. AB Göç İdaresi Frontex diyor ki "Doğu Akdeniz ve Batı Balkanlar üzerinden son beş yılda 85 binin üzerinde Afrikalı geldi." O 25 bin işte bu Afrikalılar.

SURİYELİLERE ADRES TARAMASI:
Adres tahkikatı yapıyoruz. 3 milyon 103 bin 606 Suriyeliden 731 bin 146'sının adreslerinde olmadığını belirledik. Onlara 90 gün süre verdik. Arapça, İngilizce ve Türkçe mesaj gönderdik, 'adresinizi güncelleyin' dedik. 203 bin 978 Suriyeli adresini güncelledi. 130 bin 430'u da randevu aldı. Geriye 396 bin 738 kaldı.

KAMU HİZMETLERİ ASKIYA ALINACAK:
Adres bildirmeyen 396 bin 738 kişinin, güncelleme için 14 günü kaldı. Süre bittiğinde 60 günlük ikinci dönem başlıyor. Kendilerine tekraren çağrı göndereceğiz. Ve ardından kamu hizmeti sunumunu askıya alacağız. Artık 'son gong, son durak' diyoruz. Hastaneye veya okula geldiğinde 'git buradan' demiyoruz. 'Sistem seni askıya almış git adresini güncelle' diyeceğiz.



İZİ BULUNAMAYAN SİLİNECEK:
396 bin 738 Suriyeliyi de tarayacağız. Ne zaman geçici koruma kimlik kaydını almış, 7 yıl önce. O tarihten günümüze kadar getiriyoruz. Sonra, 5 yıl ve üzerinde kendisinden haber alınamayanlar şu kadar, 4 yılda şu kadar, 3 yılda şu kadar gibi sınıflandırma yapacağız.

BULUNAMAYANLAR, AVRUPA'YA GİTMİŞ:
Peki bunlar nereye gitti? Frontex diyor ki, "Doğu Akdeniz, Batı Balkanlardan 996 bin Suriyeli son beş yılda Avrupa'ya geçti. İşte, bizde izi bulunamayanlar bunlar. Tek tek sayıyoruz. Türkiye'de net ne olduğunu biliyoruz.

HAZİRAN 2022'DEN BERİ SURİYELİ KAYDI YOK:
2022 Haziran ayından beri yeni hiçbir Suriyelinin kaydını yapmadık. Duvardan birisi atlayıp "kaydet beni dese" biz bunu kaydedersek bu işin yönü başka yere gider.


GÖÇÜ KAYNAĞINDA DURDURDUK:
Suriye'de hem terör koridoruna karşı hem de göçü önlemek için güvenli bölge oluşturduk. 3 milyonu İdlib olmak üzere sınırlarımızın yakınında 7 milyon insan yaşıyor. Sınırımızdan bu tarafa geçirmiyoruz. 911 km duvar yaptık. Göçü kaynağında durdurduk.

YENİ DOĞAN TÜRK VATANDAŞI OLMUYOR:
Yanlış bir algı var. Suriyeli, Türkiye'de doğdu diye zannediliyor ki Türk vatandaşı oluyor. Öyle değil. ABD'deki gibi doğuma dayalı vatandaş olmuyor.

YARIM MİLYAR EURO TASARRUF:
Her bir düzensiz göçmeni geri gönderinceye kadar kişi başına yıllık 1000 Euro masraf yapılıyor. Aldığımız tedbirlerle yarım milyar Euro tasarruf ettik. Son bir yılda 132 bin 288 Suriyeli gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde ülkesine döndü. Son 5 yılda kendi rızasıyla geri dönenler ise 687 bin 706'yı buldu.

PARMAK İZİ DÖNEMİ BAŞLIYOR
İçişleri Bakanı Yerlikaya, geleceğe dönük önemli bir projeyi de açıkladı ve Türkiye'ye girişlerde, ABD ve İngiltere'de olduğu gibi parmak izi alınacağını söyledi.

SURİYELİLERE ÇİPLİ KİMLİK
Yerlika, bir yeni projelerinin de Suriyeliler başta olmak üzere geçici koruma statüsü kazananların kimliklerinin "çipli" hale getirilmesi olduğunu belirtti. Darphanede kimlik basımına başlandığını belirten Yerlikaya bu kimliklerin taklit edilmesinin mümkün olmayacağını belirtti.

KAÇ SURİYELİ TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇTİ?
Yerlikaya, Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli tartışmasına da son noktayı koydu ve "13 yılda, 238 bin 733 Suriyeli Türk vatandaşlığına geçti" dedi. Yerlikaya bu kişilerin de Türkiye'de iş kuran veya iş gücüne önemli katkıda bulunanlar olduğunu dile getirdi.

SINIRA DEV YATIRIM:
Sınır güvenliğine 950 milyon dolar (30 milyar lira) harcama yaptık, bu yıl da 136 milyon dolar (4.5 milyar TL) harcama olacak. Bu masrafı en az 10 kez amorti ettik. 1253 kilometre güvenlik duvarı, 1715 devriye yolu, 1282 km aydınlatma, 36 kilometre sedde, 368 kamera ve algılayıcı, 198 adet asansörlü kule, 362 elektro optik kule, 284 termal kamera ve 139 keşif gözetleme aracını devreye soktuk.

MOBİL GÖÇ ARAÇLARI:
Dünyanın merakla izlediği, mobil göç araçlarımız 268 adet oldu. Bu yıl 350'ye çıkarıyoruz. 75'i İstanbul'da. 1 milyon 187 bin 790 kişiye "kimliğinizi görebiliyor miyiz" diye sorduk. 126 bin 766 düzensiz göçmen olduğu ortaya çıktı.

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