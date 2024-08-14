İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göç politikasının ayrıntılarını açıkladı! Türkiye’de kaç Suriyeli var? Yurda girişte parmak izi dönemi başlıyor

İZİ BULUNAMAYAN SİLİNECEK: 396 bin 738 Suriyeli yi de tarayacağız. Ne zaman geçici koruma kimlik kaydını almış, 7 yıl önce. O tarihten günümüze kadar getiriyoruz. Sonra, 5 yıl ve üzerinde kendisinden haber alınamayanlar şu kadar, 4 yılda şu kadar, 3 yılda şu kadar gibi sınıflandırma yapacağız. BULUNAMAYANLAR, AVRUPA'YA GİTMİŞ: Peki bunlar nereye gitti? Frontex diyor ki, "Doğu Akdeniz, Batı Balkanlardan 996 bin Suriyeli son beş yılda Avrupa'ya geçti. İşte, bizde izi bulunamayanlar bunlar. Tek tek sayıyoruz. Türkiye'de net ne olduğunu biliyoruz. HAZİRAN 2022'DEN BERİ SURİYELİ KAYDI YOK: 2022 Haziran ayından beri yeni hiçbir Suriyelinin kaydını yapmadık. Duvardan birisi atlayıp "kaydet beni dese" biz bunu kaydedersek bu işin yönü başka yere gider.

GÖÇÜ KAYNAĞINDA DURDURDUK: Suriye'de hem terör koridoruna karşı hem de göçü önlemek için güvenli bölge oluşturduk. 3 milyonu İdlib olmak üzere sınırlarımızın yakınında 7 milyon insan yaşıyor. Sınırımızdan bu tarafa geçirmiyoruz. 911 km duvar yaptık. Göçü kaynağında durdurduk. YENİ DOĞAN TÜRK VATANDAŞI OLMUYOR: Yanlış bir algı var. Suriyeli , Türkiye'de doğdu diye zannediliyor ki Türk vatandaşı oluyor. Öyle değil. ABD 'deki gibi doğuma dayalı vatandaş olmuyor. YARIM MİLYAR EURO TASARRUF: Her bir düzensiz göçmeni geri gönderinceye kadar kişi başına yıllık 1000 Euro masraf yapılıyor. Aldığımız tedbirlerle yarım milyar Euro tasarruf ettik. Son bir yılda 132 bin 288 Suriyeli gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde ülkesine döndü. Son 5 yılda kendi rızasıyla geri dönenler ise 687 bin 706'yı buldu.

PARMAK İZİ DÖNEMİ BAŞLIYOR

İçişleri Bakanı Yerlikaya, geleceğe dönük önemli bir projeyi de açıkladı ve Türkiye'ye girişlerde, ABD ve İngiltere'de olduğu gibi parmak izi alınacağını söyledi.



SURİYELİLERE ÇİPLİ KİMLİK

Yerlika, bir yeni projelerinin de Suriyeliler başta olmak üzere geçici koruma statüsü kazananların kimliklerinin "çipli" hale getirilmesi olduğunu belirtti. Darphanede kimlik basımına başlandığını belirten Yerlikaya bu kimliklerin taklit edilmesinin mümkün olmayacağını belirtti.

KAÇ SURİYELİ TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇTİ?

Yerlikaya, Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli tartışmasına da son noktayı koydu ve "13 yılda, 238 bin 733 Suriyeli Türk vatandaşlığına geçti" dedi. Yerlikaya bu kişilerin de Türkiye'de iş kuran veya iş gücüne önemli katkıda bulunanlar olduğunu dile getirdi.

SINIRA DEV YATIRIM:

Sınır güvenliğine 950 milyon dolar (30 milyar lira) harcama yaptık, bu yıl da 136 milyon dolar (4.5 milyar TL) harcama olacak. Bu masrafı en az 10 kez amorti ettik. 1253 kilometre güvenlik duvarı, 1715 devriye yolu, 1282 km aydınlatma, 36 kilometre sedde, 368 kamera ve algılayıcı, 198 adet asansörlü kule, 362 elektro optik kule, 284 termal kamera ve 139 keşif gözetleme aracını devreye soktuk.



MOBİL GÖÇ ARAÇLARI:

Dünyanın merakla izlediği, mobil göç araçlarımız 268 adet oldu. Bu yıl 350'ye çıkarıyoruz. 75'i İstanbul'da. 1 milyon 187 bin 790 kişiye "kimliğinizi görebiliyor miyiz" diye sorduk. 126 bin 766 düzensiz göçmen olduğu ortaya çıktı.