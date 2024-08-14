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Acı haber MSB duyurdu! Suriye harekat alanında rahatsızlanan Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç şehit oldu

Suriye harekat alanında rahatsızlanan Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç, şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" mesajı paylaştı.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 17:12 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 17:14
Acı haber MSB duyurdu! Suriye harekat alanında rahatsızlanan Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye harekat alanında rahatsızlanan Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç'un şehit düştüğünü bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajına yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajıMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajı

Mesajda, şunlar kaydedildi:

"29 Temmuz 2024 tarihinde Suriye harekat alanında yaptığı görev dolayısıyla rahatsızlanarak şehit olan kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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