Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB ), bu yıl eğitim öğretimde yapılacak iş ve işlemlere ilişkin tüm illere genelge gönderdi.

Öğretmenlerin mazeret ve isteğe bağlı yer değişikliği işlemleri bu ay içerisinde gerçekleştirilecek. Böylece eğitim öğretim yılının başlangıcıyla idareci ve öğretmenlerin yer değişikliği süreci tamamlanacak. Ayrıca karar alma mekanizmaların odağına yerleştirilen kurul/zümre toplantılarının yapılması için gerekli tüm hazırlıklar önceden planlanarak süreç titizlikle yürütülecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler" konulu genelgeye göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları 2024-2025 eğitim öğretim yılında, okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, ortaöğretim hazırlık ve 9. sınıf düzeylerinde uygulanacak. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretim programları, eğitici eğitimleri, öğretmen eğitimleri, ders kitapları, öğretim materyalleri, ölçme, izleme ve değerlendirme süreçleri gibi konuları içeren ek genelge ayrıca yayımlanacak. Modelle ilgili iş ve işlemler ilgili genelge kapsamında yürütülecek.

Türkiye'nin kalkınması ve refahına katkı sunması amacıyla hazırlanan, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'yle yürürlüğü giren Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'yle ilgili valiliklerce gerekli tedbirler alınacak.