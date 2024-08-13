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İstanbul'da "uyuşturucu" operasyonu: 43 zehir taciri tutuklandı

Son dakika haberleri... İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 46 şüpheliden 43'ü tutuklandı.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 09:33 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 09:34
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 43 zehir taciri tutuklandı

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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

46 GÖZALTI
Zanlıların kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 46 şüpheliyi gözaltına aldı.

SİLAH PARA VE UYUŞTURUCU...
Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, tüfek, bunlara ait mermi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 70 lira, 20 dolar ve 100 avro ele geçirildi.

43'Ü TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 43'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak, biri ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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