İstanbul’un göbeğinde Hollywood’u aratmayan soygun! Amerikalı ünlü yıldızların adını kullandılar

O İSİMLER GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine başlatılan incelemede 22 Eylül 2023'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Sinem Ibe, Frankline Chrıst Ibe, Ugochukwu Davıd Ezeorah, Muhabbat Jumamyradova, Maral Abayeva ve İrfan İlhanlı gözaltına alındı.

Nijeryalı Frankline Christ Ibe (Sağda)



AİLE BOYU DOLANDIRICI ÇIKTILAR

Örgüt liderinin Nijeryalı Frankline Christ Ibe olduğu belirlendi. Örgütün yöneticiliğini ise Türk vatandaşı eşi Sinem Ibe'nin yaptığı öğrenildi.

Sinem İbe



39 DOLANDIRICILIK EYLEMİ TESPİT EDİLDİ

Nijeryalı çete ile ilgili detaylı araştırmada şüphelilerin toplam 39 dolandırıcılık eylemi yaptığı belirlendi.



Çete 39 dolandırıcılık eyleminden toplam 11 milyon 469 bin lira, 325 bin dolar, 133 bin avro, 5 bin 745 sterlin ve 38 bin Danimarka Kronu kazanç elde etti.

Keanu Reeves ve Gerald Butler



GERALD BUTLER'IN ADINI KULLANARAK PARA ALMIŞ

Çetenin mağdurlarından Cynthia Howar; kendisiyle ünlü aktör Gerald Butler adına açılmış bir e-posta ile iletişime geçildiğini, bu konuşmalarda sözde Butler'ın film ve yapımcılık için kendisinden para istediğini anlattı.



2020'den itibaren Bitcoin aracılığı ile dolandırıcılara 2.5 yılda toplam 440 bin dolar gönderdiğini ifade etti. Howar, daha sonra aynı yöntemle ünlü aktör Keanu Reves ve Colin Firth'in adıyla dolandırılmaya çalışıldığını anlattı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN