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İstanbul'un göbeğinde Hollywood'u aratmayan soygun! Amerikalı ünlü yıldızların adını kullandılar

Hollywood aktörlerinin sahte hesaplarını kullanan ve sözde film yapımcılık şirketleri adına para toplayıp dolandırıcılık yapan çoğu Nijeryalı çete çökertildi. Çetenin yaklaşık 28 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. Çetenin Angelina Jolie ve Gerard Butler adına açılan e-posta’larla mesaj attığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 09:18 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 09:25
İstanbul’un göbeğinde Hollywood’u aratmayan soygun! Amerikalı ünlü yıldızların adını kullandılar

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Keanu Reeves, Gerald Butler, Colin Firth gibi ünlü aktörlerin sahte hesapları üzerinden film ve yapımcılık adı altında para toplayıp dolandırıcılık yapan çoğu Nijeryalı dolandırıcılık çetesi hakkında hazırlanan fezleke savcılığa sunuldu.



Çetenin 39 dolandırıcılık eylemiyle çeşitli döviz türlerinde günümüz kuruna göre yaklaşık 28 milyon Türk lirası vurgun yaptığı tespit edildi.



DİLEKÇE İLE ORTAYA ÇIKTI
Çete, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yapılan bir ihbar dilekçesiyle ortaya çıktı.

Murat T. adlı ihbarcı dilekçesinde; bazı banka hesap numaraları vererek bu hesapların sahiplerinin yurt dışında yaşayan kişileri dolandırdığını, bu kişilerin çoğunun Nijerya uyruklu olduğunu söyledi.

O İSİMLER GÖZALTINA ALINDI
Şikayet üzerine başlatılan incelemede 22 Eylül 2023'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Sinem Ibe, Frankline Chrıst Ibe, Ugochukwu Davıd Ezeorah, Muhabbat Jumamyradova, Maral Abayeva ve İrfan İlhanlı gözaltına alındı.

Nijeryalı Frankline Christ Ibe (Sağda)Nijeryalı Frankline Christ Ibe (Sağda)



AİLE BOYU DOLANDIRICI ÇIKTILAR
Örgüt liderinin Nijeryalı Frankline Christ Ibe olduğu belirlendi. Örgütün yöneticiliğini ise Türk vatandaşı eşi Sinem Ibe'nin yaptığı öğrenildi.

Sinem İbeSinem İbe



39 DOLANDIRICILIK EYLEMİ TESPİT EDİLDİ
Nijeryalı çete ile ilgili detaylı araştırmada şüphelilerin toplam 39 dolandırıcılık eylemi yaptığı belirlendi.

Çete 39 dolandırıcılık eyleminden toplam 11 milyon 469 bin lira, 325 bin dolar, 133 bin avro, 5 bin 745 sterlin ve 38 bin Danimarka Kronu kazanç elde etti.

Keanu Reeves ve Gerald ButlerKeanu Reeves ve Gerald Butler

GERALD BUTLER'IN ADINI KULLANARAK PARA ALMIŞ
Çetenin mağdurlarından Cynthia Howar; kendisiyle ünlü aktör Gerald Butler adına açılmış bir e-posta ile iletişime geçildiğini, bu konuşmalarda sözde Butler'ın film ve yapımcılık için kendisinden para istediğini anlattı.

2020'den itibaren Bitcoin aracılığı ile dolandırıcılara 2.5 yılda toplam 440 bin dolar gönderdiğini ifade etti. Howar, daha sonra aynı yöntemle ünlü aktör Keanu Reves ve Colin Firth'in adıyla dolandırılmaya çalışıldığını anlattı.

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