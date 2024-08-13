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Siber casusluk ağı çökertildi: 11 kişi tutuklandı!

Son dakika haberi! MİT, Jandarma, USOM'un ortak operasyonuyla, dünya genelinde kişisel verileri ele geçirip terör örgütlerine satan siber casusluk ağı çökertildi, 11 kişi tutuklandı. Yapılan açıklamada, "Operasyon kapsamında, örgüt üyeleri tutuklanarak cezaevine gönderilirken çok sayıda internet sitesinin de erişime kapatılması sağlanmıştır. Casusluk ağına karşı yapılan operasyonlar sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp, yurt dışındaki bağlantıları da mercek altına alınacaktır." denildi.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 09:37 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 10:14
Siber casusluk ağı çökertildi: 11 kişi tutuklandı!

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Türkiye'nin içinde bulunduğu dünya genelinde pek çok ülkede binlerce insanın kişisel verilerini ele geçiren siber casusluk ağı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesindeki operasyonla çökertildi.

Siber casusluk ağı çökertildi

ORTAK OPERASYON
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, MİT koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezince (USOM) bir siber casusluk şebekesine yönelik ortak operasyon düzenlendi.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Türkiye'nin de içinde olduğu dünya genelinde pek çok ülkede binlerce insanın kişisel verilerini ele geçiren siber casusluk ağına yönelik operasyonda şebeke içinde yer alan 11 şüpheli yakalandı.

VERİLERİ TERÖR ÖRGÜTLERİYLE PAYLAŞTILAR
MİT'in elde ettiği istihbarata göre, yurt dışı uzantıları da olan siber casusluk ağının birçok ülkeden ele geçirdikleri kişisel verileri terör örgütleri dahil, talep eden herkesle paylaştığı tespit edildi.

MİT siber casusluk ağını çökertti

MİT'in uzun süredir takip ettiği casusluk şebekesinin, özellikle terör örgütleri için hayati önem taşıyan bilgileri sağladığı belirlendi.

İNTERNET SİTELERİ ERİŞİME KAPATILDI
Operasyon kapsamında yakalanan 11 örgüt üyesi cezaevine gönderilirken, çok sayıda internet sitesinin de erişime kapatılması sağlandı.

Gizlilik kararı olan soruşturmayla ilgili çalışmaların detaylı şekilde sürdürüldüğü, ele geçirilen verilerin titizlikle incelenmeye devam ettiği bildirildi.

YURT DIŞINDAKİ BAĞLANTILARI MERCEK ALTINDA
Son derece kritik öneme sahip kişisel verilerin korunmasına karşı MİT'in, siber casusluk operasyonlarını genişleterek sürdüreceği, casusluk ağına karşı yapılan operasyonların Türkiye ile sınırlı kalmayacağı, yurt dışındaki bağlantıların da mercek altına alınacağı kaydedildi.

MİT'in, Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden her türlü faaliyete karşı caydırıcı ve önleyici tedbirleri kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceği belirtildi.

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