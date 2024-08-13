Siber casusluk ağı çökertildi: 11 kişi tutuklandı!

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Türkiye'nin içinde bulunduğu dünya genelinde pek çok ülkede binlerce insanın kişisel verilerini ele geçiren siber casusluk ağı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesindeki operasyonla çökertildi. Siber casusluk ağı çökertildi ORTAK OPERASYON

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, MİT koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezince (USOM) bir siber casusluk şebekesine yönelik ortak operasyon düzenlendi.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Türkiye'nin de içinde olduğu dünya genelinde pek çok ülkede binlerce insanın kişisel verilerini ele geçiren siber casusluk ağına yönelik operasyonda şebeke içinde yer alan 11 şüpheli yakalandı.