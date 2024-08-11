Devlet sözünü tuttu! Sel felaketi sonrası Kastamonu, Bozkurt 1 yılda yeniden ayağa kaldırıldı

Caymaz, afet sırasında ve sonrasında bakanlığın yaptığı çalışmalardan övgüyle bahsederek, "Allah razı olsun, devletimiz güzel çalışmalar yaptı. Konutlar on numara oldu, çok güzel. Bir senede bitirdiler, şaşırdım kaldım. Yaralar sarıldı. Kastamonu Bozkurt'ta nefis bir çalışma olmuş. Burası Kastamonu'nun başkenti olmuş" dedi.





"DEVLET BURADA KİMSEYİ MAĞDUR ETMEDİ"

İlçe sakinlerinden Kemal Rençber ise 3 yıl önce yaşanan afette Bozkurt'ta büyük bir yıkımın yaşandığını ifade ederek "Her tarafı sel basmıştı. Şimdi ise caddeler, dükkanlar yenilenmiş, köprüler yapılmış, yaya köprüleri, araç köprüleri ayrı ayrı yenilenmiş, büyük bir hizmet olmuş. Çağa uygun, iyi bir hizmet yapıldığını söyleyebilirim. Biz yapılan çalışmalardan memnunuz. TOKİ tarafından evler yapıldı. Devlet burada kimseyi mağdur etmedi. Herkesin evini verdi. Bir Bozkurtlu olarak devletime ve Bakanımız Murat Kurum'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.