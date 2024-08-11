Devlet sözünü tuttu! Sel felaketi sonrası Kastamonu, Bozkurt 1 yılda yeniden ayağa kaldırıldı

Batı Karadeniz'de 11 Ağustos 2021'de Türkiye'nin en yıkıcı sel felaketlerinden biri yaşandı. Afetin ardından Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi, Sinop'un Ayancık ilçesi ve Bartın'da çok sayıda yerleşim yeri hasar gördü. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle 5 etapta yürütülen çalışmalar sonucunda bölgede yatay ve yöresel mimariye uygun konutlar inşa edildi.
Kastamonu genelinde 934 konut, 127 dükkan ve 40 köy evinin yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. 1 millet bahçesi de kente kazandırıldı. Konutlardan 649'u afetten en çok etkilenen Bozkurt ilçesinde yapıldı. İlçede 52 iş yeri, sanayi sitesi, dükkanlar, meydan, pazar yeri ve Millet Kıraathanesi yeniden inşa edildi. Bartın'da da hasar gören yerler yeniden ayağa kaldırıldı.