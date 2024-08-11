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Devlet sözünü tuttu! Sel felaketi sonrası Kastamonu, Bozkurt 1 yılda yeniden ayağa kaldırıldı

11 Ağustos 2021'de sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi yeniden ayağa kaldırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “O gün Bozkurtlu hemşerilerimize bir söz vermiştik. ‘Sizi yalnız bırakmayacağız, bize güvenin' demiştik. Sözümüzü tuttuk. Bozkurt'u 1 yılda ayağa kaldırdık” dedi.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 18:30 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 18:50
Devlet sözünü tuttu! Sel felaketi sonrası Kastamonu, Bozkurt 1 yılda yeniden ayağa kaldırıldı

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Batı Karadeniz'de 11 Ağustos 2021'de Türkiye'nin en yıkıcı sel felaketlerinden biri yaşandı. Afetin ardından Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi, Sinop'un Ayancık ilçesi ve Bartın'da çok sayıda yerleşim yeri hasar gördü. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle 5 etapta yürütülen çalışmalar sonucunda bölgede yatay ve yöresel mimariye uygun konutlar inşa edildi.

Sel felaketi sonrası Kastamonu, Bozkurt 1 yılda yeniden ayağa kaldırıldı




Kastamonu genelinde 934 konut, 127 dükkan ve 40 köy evinin yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. 1 millet bahçesi de kente kazandırıldı. Konutlardan 649'u afetten en çok etkilenen Bozkurt ilçesinde yapıldı. İlçede 52 iş yeri, sanayi sitesi, dükkanlar, meydan, pazar yeri ve Millet Kıraathanesi yeniden inşa edildi. Bartın'da da hasar gören yerler yeniden ayağa kaldırıldı.



SİNOP'TA 79 KONUT TESLİM EDİLDİ

Sinop'un Ayancık ilçesinde ise selden etkilenen bölgelerde güvenli konutlar ve bir sanayi sitesi kuruldu. 47'si 2+1 ve 32'si 3+1 olmak üzere 79 konutun inşası tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. 158 konut da tamamlanma aşamasına geldi. Bakanlık tarafından başlatılan çalışmalarla Bozkurt ve Abana'da 92 dükkanlı 2 sanayi sitesi inşa edildi.



"SÖZÜMÜZÜ TUTTUK, YENİDEN AYAĞA KALDIRDIK"

En ağır yıkımın yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin yeniden inşa edilmiş halini gösteren bir video paylaşan Bakan Kurum, "Büyük bir felaketti. Bütün ilçe tahrip olmuştu. O gün Bozkurtlu hemşerilerimize bir söz vermiştik. 'Sizi yalnız bırakmayacağız, bize güvenin' demiştik. Sözümüzü tuttuk. Bozkurt'u 1 yılda ayağa kaldırdık. Evleri, dükkanları, caddeleri yeniden inşa ettik. Allah milletimize bu felaketleri bir daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı.



"KONUTLARI BİR SENEDE BİTİRDİLER"

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketini yaşayan Muzaffer Caymaz, o günü "Bir saatin içinde burası komple haritadan silinmişti" sözleriyle tanımladı.



Caymaz, afet sırasında ve sonrasında bakanlığın yaptığı çalışmalardan övgüyle bahsederek, "Allah razı olsun, devletimiz güzel çalışmalar yaptı. Konutlar on numara oldu, çok güzel. Bir senede bitirdiler, şaşırdım kaldım. Yaralar sarıldı. Kastamonu Bozkurt'ta nefis bir çalışma olmuş. Burası Kastamonu'nun başkenti olmuş" dedi.



"DEVLET BURADA KİMSEYİ MAĞDUR ETMEDİ"

İlçe sakinlerinden Kemal Rençber ise 3 yıl önce yaşanan afette Bozkurt'ta büyük bir yıkımın yaşandığını ifade ederek "Her tarafı sel basmıştı. Şimdi ise caddeler, dükkanlar yenilenmiş, köprüler yapılmış, yaya köprüleri, araç köprüleri ayrı ayrı yenilenmiş, büyük bir hizmet olmuş. Çağa uygun, iyi bir hizmet yapıldığını söyleyebilirim. Biz yapılan çalışmalardan memnunuz. TOKİ tarafından evler yapıldı. Devlet burada kimseyi mağdur etmedi. Herkesin evini verdi. Bir Bozkurtlu olarak devletime ve Bakanımız Murat Kurum'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.



"BATI KARADENİZ'İN BODRUM'U"

Bakan Murat Kurum'un afetin ilk anından itibaren sahada yanlarında olduğunu dile getiren Ayşe Sönmezışık, Bozkurt'un artık Batı Karadeniz'in Bodrum'u haline geldiğini söyledi. Gülcan Kök ise devletin desteğiyle yeniden hayata tutunduklarını, TOKİ konutlarıyla da güvenli yuvalarına kavuştuklarını anlattı.

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