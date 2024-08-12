Talep ABD’den geldi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Blinken ile görüştü: İsrail ve Hamas arasındaki müzakere süreci masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye'nin şehit edilmesinin ve Filistinlilere karşı devam eden katliamın İsrail'in barışın tesisi konusunda istekli olmadığını bir kez daha gösterdiğini söyledi.

"İSRAİL ÜZERİNDE BASKI KURUN" ÇAĞRISI



Hamas'ın daha önce ateşkes konusunda yapıcı bir tutum ortaya koyduğunu belirten Fidan, kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini ifade etti.

"KIŞKIRTICI ADIMLARDAN KAÇININ"



Fidan ayrıca, bölgede artan gerilimin kaygı verici olduğunu söyleyerek, İsrail'in çatışmaların daha fazla yayılmasına neden olacak kışkırtıcı adımlardan kaçınması gerektiğini kaydetti.