İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Silopi'deki patlamaya ilişkin flaş açıklama: "Kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Silopi 'de seyir halindeyken meydana gelen patlamayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

SALDIRIDA HUSUMET İZİ Yerlikaya, "Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.





Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:



SİLOPİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN OLAYLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

Bugün saat 12.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbarda; Silopi İlçesi Çalışkan Beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren madencilik işletmesi servis aracının yolda seyir halindeyken meydana gelen patlama sonucu yaralananlar olduğu bildirilmiştir.

Olay yerine sevk edilen güvenlik görevlilerimizce patlamanın meydana geldiği bölgede Hudut Birliği ile müştereken emniyet tedbirleri alınarak yaralıların sevki sağlanmıştır.