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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Silopi'deki patlamaya ilişkin flaş açıklama: "Kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir"

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Silopi'de seyir halindeyken meydana gelen patlamayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 17:26 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 17:42
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Silopi’deki patlamaya ilişkin flaş açıklama: Kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Silopi'de seyir halindeyken meydana gelen patlamayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Ali Yerlikaya'dan Silopi'deki patlamaya ilişkin flaş açıklama

SALDIRIDA HUSUMET İZİ
Yerlikaya, "Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.



Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

SİLOPİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN OLAYLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

Bugün saat 12.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbarda; Silopi İlçesi Çalışkan Beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren madencilik işletmesi servis aracının yolda seyir halindeyken meydana gelen patlama sonucu yaralananlar olduğu bildirilmiştir.

Olay yerine sevk edilen güvenlik görevlilerimizce patlamanın meydana geldiği bölgede Hudut Birliği ile müştereken emniyet tedbirleri alınarak yaralıların sevki sağlanmıştır.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Meydana gelen patlamada (1) vatandaşımız hayatını kaybetmiş, (2)'si ağır olmak üzere (8) vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Silopi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.

Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

Olay bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çok yönlü başlatılan tahkikat devam etmektedir.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

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