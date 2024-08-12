Rusya’da Filistin zirvesi! Vladimir Putin Mahmud Abbas ile görüşecek

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, salı günü Rusya'yı ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir araya gelecek.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas (sağ), Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı'nın Ortadoğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Vladimir Safronkov'la Ramallah'ta bir araya geldi.

MAHMUD ABBAS PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Filistinli Wafa haber ajansının aktardığına göre Abbas, Putin'in daveti üzerine resmi ziyarette bulunmak üzere Rusya'da bulunuyor.

Filistin'in Rusya Büyükelçisi Abdülhafız Nufal, Wafa'ya yaptığı açıklamada, Abbas'ın Rus liderle Gazze'deki savaşı durdurma çabaları ve bölgeye insani yardım ulaştırma yollarını görüşeceğini söyledi.