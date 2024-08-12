Rusya’da Filistin zirvesi! Vladimir Putin Mahmud Abbas ile görüşecek

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, salı günü Rusya'yı ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir araya gelecek.
MAHMUD ABBAS PUTİN İLE GÖRÜŞECEK
Filistinli Wafa haber ajansının aktardığına göre Abbas, Putin'in daveti üzerine resmi ziyarette bulunmak üzere Rusya'da bulunuyor.
Filistin'in Rusya Büyükelçisi Abdülhafız Nufal, Wafa'ya yaptığı açıklamada, Abbas'ın Rus liderle Gazze'deki savaşı durdurma çabaları ve bölgeye insani yardım ulaştırma yollarını görüşeceğini söyledi.