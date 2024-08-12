AK Parti Teşkilat Başkanlığınca, Batman İl Başkanlığına Hüseyin Şansi atandı

Açıklamada, "Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı Sayın Abdullah Akif Gür'e teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.





HÜSEYİN ŞANSİ KİMDİR?

20 Ağustos 1978 tarihinde Batman'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini doğduğu Batman ilinde tamamladı. Malatya İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü (2002) mezunudur.

Hüseyin Şansi 1999 yılında ilk DMS Sınavını kazanarak 2001 yılında Kadıköy Sosyal Güvenlik Müdürlüğü Memur kadrosuna atandı. 2008 yılında Merkezi Sistem ile yapılan Görevde Yükselme Sınavında üstün başarı göstererek Şef kadrosuna, 2014 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı unvanına hak kazandı. SGK Müdür Yardımcılığının yanı sıra Batman Büro Memur – Sen Şube Başkanlığı., Memur-SEN Yüksek disiplin kurulu üyeliği ve Batman İHH İl Başkanlığı yürüttü. Hüseyin Şansi, evli ve 4 çocuk babasıdır.