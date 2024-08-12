İçişleri Bakanı Yerlikaya: ’Gürz-6’ operasyonunda 1’i ölü, 2’si sağ olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hain terör örgütü PKK ve türevleri ile mücadele yurtta ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ederken düzenlenen operasyonlarla teröre ağır darbeler vuruluyor. Bu kez GÜRZ-6 operasyonu ile teröre ağır darbe vuruldu.











Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon sonucunda 1'i ölü, 2'si sağ olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



TURUNCU LİSTEYE ÇİZİK!

Öldürülen terörist Armanç Devrim kod adlı Hacer Tekin'in İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde turuncu kategoride yer aldığı tespit edildiğini belirten Yerlikaya, gri kategorideki Zin kod adlı Aysel İnce teslim olması sağlanarak etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

4 VATANDAŞIN ŞEHİT EDİLDİĞİ EYLEMLERİN TALİMATLARINI VERDİLER!

Ayrıca teröristlerin talimatlarını verdiği ve bizzat katıldığı 15 eylemde; 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşın şehit edildiği 56 Güvenlik görevlisi ve 4 vatandaşın yaralandığı tespit edildi.



Öte yandan Bakan Yerlikaya teröristlerin teslim olduğu anları da paylaştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Bugün Ankara Jandarma Harekat Merkezinden Jandarma Genel Komutanımız, Generallerimiz, Subay ve Astsubaylarımızla birlikte "GÜRZ-6" operasyonunu an be an takip ettik ve yönettik.

"BEYAZ BAYRAK SALLAYARAK TESLİM OLDULAR"

Operasyon sonucunda 1'i ölü, 2'si sağ olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Ölü ele geçirilen terörist Devletimize meydan okumaya, kahraman Jandarmamıza mukavemet etmeye devam ediyordu. Hak ettiği sonu buldu. Beyaz bayrak sallayan iki kadın terörist ise sağ olarak teslim alındı!

SÖZDE VAN SORUMLUSU TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde TURUNCU kategoride yer aldığı tespit edilen Armanç Devrim kod adlı Hacer Tekin ölü olarak etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde GRİ kategoride yer aldığı tespit edilen Zin kod adlı Aysel İnce teslim olması sağlanarak etkisiz hale getirildi.

Sözde Van Eyaleti YJA-STAR sorumlusu olarak faaliyet yürüten Adile Zagros Hebun kod adlı Hebun Hevi'nin de teslim olması sağlanarak etkisiz hale getirildi.

O EYLEMLERDE 4 VATANDAŞ ŞEHİT EDİLDİ

Teröristlerin katıldığı 15 eylemde; 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşın şehit edildiği belirlendi. Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde;

Atak Taarruz Kolu Helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Hakkari ili Kavaklı ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat (JÖH) Timlerinin katılımı ile yapılan operasyonda çıkan silahlı çatışmada 1'i ölü olarak 2'sinin ise teslim olarak sağlanarak toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.

"DURMAYACAK DURAKSAMAYACAĞIZ"

Teröristlerin talimatlarını verdiği ve bizzat katıldığı 15 eylemde; 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşın şehit edildiği 56 Güvenlik görevlisi ve 4 vatandaşın yaralandığı tespit edildi.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle🇹🇷 Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız."

İŞTE TERÖRİSTLERİN KATILDIĞI O EYLEMLER

Bakan Yerlikaya, bu teröristlerin karıştığı ve bizzat talimatlarını verdiği 15 eylemi de açıklayarak "Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek." dedi.

İşte o eylemler:

-10 Ağustos 2015 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi,

-25 Eylül 2015 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin ve 3 sivil vatandaşın şehit edilmesi, 6 Güvenlik görevlisinin ve 2 sivil vatandaşın yaralanması,

-13 Mayıs 2016 tarihinde Hakkâri ili Çukurca ilçesi kırsalında meydana gelen üs bölgesine yapılan saldırıda 8 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 13 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

-06 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında meydana gelen EYP patlaması olayında 2 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

-05 Eylül 2016 tarihinde Hakkâri ili Çukurca ilçesi kırsalında meydana gelen çatışmada 2 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 6 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

-01 Ekim 2016 tarihinde Hakkâri ili Çukurca ilçesi kırsalında meydana gelen üs bölgesine yapılan saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 6 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

-22 Mart 2017 tarihinde Hakkâri ili Çukurca ilçesi kırsalında üs bölgesine yapılan saldırıda 2 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 3 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

-14 Ocak 2018 tarihinde Hakkâri ili Çukurca ilçesi kırsalında üs bölgesine yapılan saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 3 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

-06 Nisan 2018 tarihinde Hakkâri ili Çukurca ilçesi kırsalında meydana gelen EYP patlaması olayında 2 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

-14 Haziran 2018 tarihinde Hakkâri ili Çukurca ilçesi kırsalında üs bölgesine yapılan saldırıda 2 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 3 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

-09 Ekim 2018 tarihinde Hakkâri ili Çukurca ilçesi kırsalında üs bölgesine yapılan saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin ve 1 sivil vatandaşın şehit edilmesi, 1 Güvenlik görevlisinin ve 2 sivil vatandaşın yaralanması,

-19 Nisan 2019 tarihinde Hakkâri ili Çukurca ilçesi kırsalında üs bölgesine yapılan saldırıda 4 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 7 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

-26 Temmuz 2019 tarihinde Hakkâri ili Çukurca ilçesi kırsalında meydana gelen çatışmada 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 3 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

-08 Eylül 2019 tarihinde Hakkâri ili Çukurca ilçesi kırsalında meydana gelen EYP patlaması olayında 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 2 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

-05 Mayıs 2020 tarihinde Hakkâri ili Çukurca ilçesi kırsalında üs bölgesine yapılan saldırıda 2 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması eylemleri olduğu tespit edildi.

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