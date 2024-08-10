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Yusuf Dikeç tarzı moda oldu! Şampiyonlar bile o pozu veriyor!

Yusuf Dikeç’in dünyayı saran hareketi artık her alanda kullanılıyor. En son çay yarışmasını kazanan da aynı hareketi yaptı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024
Yusuf Dikeç tarzı moda oldu! Şampiyonlar bile o pozu veriyor!

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"Yusuf Dikeç tarzı" spor sahalarında sevinç pozu oldu. Akıma Steven Berghuis de katıldı... İsveçli atlet Armand Duplantis de rekor kırdıktan sonra Dikeç pozu verdi. Avustralyalı sırıkla atlamacı Kennedy ve Jamaikalı diskçi Stona da Dikeç pozuyla sevindi. Paris 2024'ün kadınlar sırıkla atlamadaki Avustralyalı altın madalyalı sporcusu Nina Kennedy de Dikeç'in popüler duruşunu yaptı. Erkekler disk atmada Jamaikalı Roje Stona, 70 metrelik derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzandı. Sporcu başarısını, "Yusuf Dikeç pozu" vererek kutlayanlar arasında yer aldı. Macar yüzücü Betlehem, 3'üncülüğünü Dikeç pozuyla kutladı.

ÇAY REKORU KIRAN DA
Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali'nde düzenlenen 'En hızlı sıcak çay içme' yarışmasını 4 dakikada 5,5 bardak çay içerek kazanan Yiğit Kaan Gök, başarısını Yusuf Dikeç'in ikonik pozuyla kutladı.

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