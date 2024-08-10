Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı! Başkan Erdoğan açıkladı: Bölge ekonomisine çarpan etkisi yapacak | Şakirpaşa Havalimanı kapatılacak mı?

Son yıllarda ülkemize kazandırdığımız pek çok eseri Kamu Özel Ortaklığı ile gerçekleştirdik. Bu sayede Türkiye ekonomisine ciddi katma değer oluşturduk. Çukurova Havalimanı'nın inşasının toplam yatırım miktarı 608 milyon Euro'dur. Devletimiz buradan toplam 200 milyon Euro kira bedeli elde edecektir. Havalimanımız tüm Çukurova'nın ekonomik hayatına önemli katkılar yapacak 3 bin kişiye istihdam olacaktır. Havalimanı'mız Adana ve Mersin'in tam ortasına konumlandı.

Bütün vatandaşlarımızn böyle bir yatırımdan sevinç duyması gerekir. Bazı vatandaşlarımızın dile getirdiği hususları gayet doğal karşılıyoruz. Bizim doğal bulmadığımız, muhalefetin iztemezükçü tavrıdır.

ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI KAPATILMAYACAK

Şakirpaşa Havalimanı kapatılmayacak. Burası bir eğitim merkezi olarak hizmet verecek. Hizmet ve eser düşmanlığı yapan bir muhalefet olmaz. Dünyanın neresinde böyle bir muhalefet vardır. Havalimanından rahatsız olan bir muhalefet olabilir mi? Hem bu ülkede dikili bir ağacınız yok, hem de bizi bir üst lige taşıyacak eserlerimize laf söylüyorsunuz. Bunun adı hasetliktir. Halkın parasını Paris'te har vurup harman savuran müsriflerdir. SGK'ya borç ödemeye gelince para yok, cümbür cemaat Paris'e gitmeye gelince para çok."