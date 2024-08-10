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Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı! Başkan Erdoğan açıkladı: Bölge ekonomisine çarpan etkisi yapacak | Şakirpaşa Havalimanı kapatılacak mı?

Başkan Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor. Yıllık 8-9 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı, 3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe sahip ana pistiyle bölgenin tüm hava yolu ihtiyaçlarını karşılayacak olan havalimanı Türkiye'nin Orta Doğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından biri olacak.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 15:38 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 17:25
Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı! Başkan Erdoğan açıkladı: Bölge ekonomisine çarpan etkisi yapacak | Şakirpaşa Havalimanı kapatılacak mı?

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yıllık 9 milyon yolcuya hizmet vereceğine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Çukurova Havalimanımızı, Mersin, Adana ve Gaziantep hızlı tren hattımıza entegre ediyoruz. Hızlı trenlerle Mersin adana arası seyahat süresi 35 dakikaya inecek. Adana ve Mersin'den trene binen kardeşlerimiz 23 dakikada havalimanımıza ulaşacak." dedi.

Erdoğan Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılmayacağını ve eğitim merkeze olarak hizmet vereceğini belirterek muhalefete tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan Çukurova Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdiBaşkan Erdoğan Çukurova Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Çukurova Havalimanı'nın açılışını sizlerle birlikte yapmaktan memnuniyet diliyorum. Sözlerimin hemen başında bu eserin bölgemize kazandırılmasında emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, tüm işçi kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum.

Bugün bir vizyon projesini daha hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

Başkan Erdoğan Çukurova Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdiBaşkan Erdoğan Çukurova Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdi

Havalimanımızın yıllık kapasitesi 9 milyondur.

Üst yapı tesislerimizin toplam kapalı alanı 212 bin 180 metrekareyi buluyor.

Havalimanımızın inşasında bölgemizin simgelerini kullanmaya gayret ettik. Akdeniz'de yaşayan tüm kardeşlerimizin benimseyeceği bir yaklaşımla Çukurova Havalimanı'mız inşa edildi.

Başkan Erdoğan Çukurova Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdiBaşkan Erdoğan Çukurova Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdi

Son yıllarda ülkemize kazandırdığımız pek çok eseri Kamu Özel Ortaklığı ile gerçekleştirdik. Bu sayede Türkiye ekonomisine ciddi katma değer oluşturduk. Çukurova Havalimanı'nın inşasının toplam yatırım miktarı 608 milyon Euro'dur. Devletimiz buradan toplam 200 milyon Euro kira bedeli elde edecektir. Havalimanımız tüm Çukurova'nın ekonomik hayatına önemli katkılar yapacak 3 bin kişiye istihdam olacaktır. Havalimanı'mız Adana ve Mersin'in tam ortasına konumlandı.

Çukurova Havalimanımızı, Mersin, Adana ve Gaziantep hızlı tren hattımıza entegre ediyoruz. Hızlı trenlerle Mersin adana arası seyahat süresi 35 dakikaya inecek. Adana ve Mersin'den trene binen kardeşlerimiz 23 dakikada havalimanımıza ulaşacak.

Bütün vatandaşlarımızn böyle bir yatırımdan sevinç duyması gerekir. Bazı vatandaşlarımızın dile getirdiği hususları gayet doğal karşılıyoruz. Bizim doğal bulmadığımız, muhalefetin iztemezükçü tavrıdır.

ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI KAPATILMAYACAK
Şakirpaşa Havalimanı kapatılmayacak. Burası bir eğitim merkezi olarak hizmet verecek. Hizmet ve eser düşmanlığı yapan bir muhalefet olmaz. Dünyanın neresinde böyle bir muhalefet vardır. Havalimanından rahatsız olan bir muhalefet olabilir mi? Hem bu ülkede dikili bir ağacınız yok, hem de bizi bir üst lige taşıyacak eserlerimize laf söylüyorsunuz. Bunun adı hasetliktir. Halkın parasını Paris'te har vurup harman savuran müsriflerdir. SGK'ya borç ödemeye gelince para yok, cümbür cemaat Paris'e gitmeye gelince para çok."

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