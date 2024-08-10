Instagram yayın yasağı kalktı mı? 10 Ağustos Instagram erişim engeli bitti mi, açılıyor mu? Kaç gün kapalı kaldı?

Instagram Türkiye'nin Şartlarına Uyacak
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'ın Türkiye'nin düzenlemelerine uyacağına dair önemli bilgiler paylaştı. Uraloğlu, terör örgütleri PKK, PYD ve FETÖ'ye ait hesapların ve paylaşımların platformdan kaldırılacağını belirtti. Ayrıca, Instagram'ın Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun hareket edeceğini ve suç teşkil eden içeriklerin kaldırılmasında hukuka riayet edeceğini vurguladı.
Hesaplar ve Uyarı Süreci
Uraloğlu, kullanıcı hesaplarının kapatılmadan önce uyarılacağını, uyarı yapılmadan kapatılan hesapların ise yeniden erişime açılacağını açıkladı. Silinen hesaplar konusunda adil bir süreç yürütüleceği ve vatandaşların haklarının gözetileceği ifade edildi. Bakan, herhangi bir yasal sorun yaşandığında Instagram'ın yetkililerle hızlı bir şekilde iletişime geçeceğini sözlerine ekledi.
2 Ağustos'tan İtibaren Erişim Engeli
Instagram'a 2 Ağustos 2024 tarihinde getirilen erişim engelinin nedeni, "katalog suçlar" olarak tanımlanan düzenlemelere uyulmamasıydı. Bu karar, BTK'nin resmi site bilgilerinde duyurulmuştu. Engelin kaldırılmasıyla birlikte, kullanıcılar platforma yeniden erişim sağlayabilecekler.