Instagram yayın yasağı kalktı mı? 10 Ağustos Instagram erişim engeli bitti mi, açılıyor mu? Kaç gün kapalı kaldı?

Türkiye'de Instagram'a uygulanan erişim engelinin ne zaman sona ereceği kullanıcılar tarafından uzun süredir merak ediliyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu konuda net bir açıklama yaptı ve Instagram'a getirilen erişim engelinin kaldırılacağını duyurdu. Kullanıcılar, Instagram'ın kaç gün boyunca erişime kapalı kaldığını ve engelin ne zaman kalkacağını araştırıyor.