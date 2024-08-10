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Instagram yayın yasağı kalktı mı? 10 Ağustos Instagram erişim engeli bitti mi, açılıyor mu? Kaç gün kapalı kaldı?

Türkiye’de Instagram’a getirilen erişim engelinin ne zaman kaldırılacağı merak konusu olmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu konuda önemli bir açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Instagram’a yönelik erişim engelinin kaldırılacağını duyurdu. Peki Instagram kaç gün kapalı kaldı?

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 20:48 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 20:50
Instagram yayın yasağı kalktı mı? 10 Ağustos Instagram erişim engeli bitti mi, açılıyor mu? Kaç gün kapalı kaldı?

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Türkiye'de Instagram'a uygulanan erişim engelinin ne zaman sona ereceği kullanıcılar tarafından uzun süredir merak ediliyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu konuda net bir açıklama yaptı ve Instagram'a getirilen erişim engelinin kaldırılacağını duyurdu. Kullanıcılar, Instagram'ın kaç gün boyunca erişime kapalı kaldığını ve engelin ne zaman kalkacağını araştırıyor.

Instagram Erişim Engeli Ne Zaman Kalktı?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, katalog suçları çerçevesindeki politikalar nedeniyle 2 Ağustos 2024 tarihinde Instagram'a erişim engeli getirmişti.

Sosyal medya platformunun taleplere cevap vermemesi sonucu alınan bu karar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarına göre 10 Ağustos saat 21:30 itibarıyla kaldırılacak. Instagram kullanıcıları, bu saatten itibaren tekrar platforma erişim sağlayabilecek.

Instagram Türkiye'nin Şartlarına Uyacak

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'ın Türkiye'nin düzenlemelerine uyacağına dair önemli bilgiler paylaştı. Uraloğlu, terör örgütleri PKK, PYD ve FETÖ'ye ait hesapların ve paylaşımların platformdan kaldırılacağını belirtti. Ayrıca, Instagram'ın Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun hareket edeceğini ve suç teşkil eden içeriklerin kaldırılmasında hukuka riayet edeceğini vurguladı.

Hesaplar ve Uyarı Süreci

Uraloğlu, kullanıcı hesaplarının kapatılmadan önce uyarılacağını, uyarı yapılmadan kapatılan hesapların ise yeniden erişime açılacağını açıkladı. Silinen hesaplar konusunda adil bir süreç yürütüleceği ve vatandaşların haklarının gözetileceği ifade edildi. Bakan, herhangi bir yasal sorun yaşandığında Instagram'ın yetkililerle hızlı bir şekilde iletişime geçeceğini sözlerine ekledi.

2 Ağustos'tan İtibaren Erişim Engeli

Instagram'a 2 Ağustos 2024 tarihinde getirilen erişim engelinin nedeni, "katalog suçlar" olarak tanımlanan düzenlemelere uyulmamasıydı. Bu karar, BTK'nin resmi site bilgilerinde duyurulmuştu. Engelin kaldırılmasıyla birlikte, kullanıcılar platforma yeniden erişim sağlayabilecekler.

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